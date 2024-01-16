Видео с лайфхаком для свиданий от Коко набрало уже более 100 тысяч просмотров, а в комментариях началось горячее обсуждение.

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Лайфхак для экстравертов

В основе совета Коко есть активное использование социальных сетей. Девушка рассказала, как переехала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, где никого не знала. Чтобы найти новых друзей, Коко начала спрашивать ники в инстаграме у всех, кого встречала.

Вместо того чтобы просто ждать, пока они познакомятся, я спросила: "Какой у вас инстаграм? Позвольте мне просто следить за вами",

– рассказала девушка.

Коко решили рискнуть и подписываться на всех людей независимо от того, были ли у них общие знакомые. Она подписывалась даже на частные профили, ведь рано или поздно ее заявку на подписку все равно одобряли.

По словам Коко, эти люди будут смотреть на вашу жизнь в соцсетях и рано или поздно как-то отреагируют на историю или сообщение. Если этого не произойдет, напишите им первые.

"Так я встретила своего невероятного парня. Он – лучшее, что когда-либо случалось со мной", – рассказала девушка.

Она призвала своих подписчиков не бояться следить за незнакомыми людьми и заводить с ними общение. Коко заверила, что этот лайфхак работает каждый раз.