25-летний американец Джо ДиМео из Нью-Джерси в своей жизни пережил тяжелые испытания, но теперь он счастлив, ведь встретил свою настоящую любовь.

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Вдохновляющая история любви

В 2018 году Джо попал в тяжелую автокатастрофу и испытал 80% ожогов тела. Ему пришлось пережить двойную трансплантацию руки и лица и более 20 пересадок кожи. Он стал первым человеком, которому трансплантировали лицо.

ДиМео настойчиво работал, чтобы возобновить работу рук и снова учился двигать лицом. Моргание веками, поднятие бровей или просто шевеление губами – были для мужчины очень сложными и болезненными. Но все это не сломило в Джо волю к жизни.

Когда я сгорел, я не искал любви, но я всегда был уверен, что рано или поздно это произойдет, потому что внутри я такой же. Ничего не изменилось, кроме моей кожи,

– рассказывал Джо.

ДиМео до аварии и после / Фото с инстаграма мужчины

После операции о ДиМео написали СМИ, и люди со всего мира начали восхищаться силой воли мужчины. Одной из тех, кто написал Джо, была и медсестра Джессика Перес из Калифорнии. Дружественная переписка между ними переросла в романтическую и сначала Джо и Джессика были в отношениях на расстоянии. Однако это совершенно не помешало их любви. Мужчина и женщина часами разговаривали по телефону, ведь темы для обсуждения у них просто не заканчивались.

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Я всегда надеялась найти такого, как Джо. Воображала, что это возможно. Хотя и подумать не могла, что влюблюсь в парня, перенесшего трансплантацию лица. Но меня это не волнует,

– сказала Перес.



Влюбленные счастливы вместе / Фото из инстаграма Джессики

Джессика искренне говорит, что любить Джо – легко, ведь он прекрасный человек. Женщина хочет, чтобы все люди видели мужчину таким, каким его видит она.