Цены на все только растут. Статистика говорит, что средняя свадьба в Великобритании (если учитывать цену кольца и медовый месяц) обойдется почти в 20 тысяч фунтов стерлингов (1 = 48,22 гривны).

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Девушка по имени Элизабет рассказала, как соврала о своей свадьбе, чтобы хоть немного сэкономить. Невесту обвинили в том, что она – эгоистка.

Как все было

Элизабет и ее муж не планировали громко праздновать свою свадьбу. Они выбрали маленький курорт в сельской местности. По словам Элизабет, это как маленький лагерь для сна в горах. Много домиков, которые можно арендовать. Еду и напитки нужно было привезти с собой.

Переговорив с родными, Элизабет и ее жених забронировали шесть домиков для семейного отдыха. На сайте отмечалось, что для свадеб есть "отдельный пакет". Однако Элизабет проигнорировала это.

Отдых прошел просто великолепно. Вернувшись домой, Элизабет оставила одобрительный отзыв о курорте. Однако допустила ошибку, написав об "удачном начале семейной жизни". Уже через несколько часов она получила гневное письмо. В нем говорилось о нарушении политики локации отдыха. Тогда Элизабет соврала во второй раз: заявила, что только праздновала помолвку.

Впоследствии девушка поделилась своей историей в сети. Некоторые пользователи назвали ее эгоисткой, потому что, возможно, заведение не получило специальную лицензию на проведение свадьбы. Если ложь Элизабет раскроется, это приведет к серьезному штрафу для владельцев локации отдыха. В то же время были и те, кто поддержал Элизабет, ведь не понимает, почему тот же отдых, но "свадебный" должен стоить дороже.