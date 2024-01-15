Ціни на все лише зростають. Статистика каже, що середнє весілля у Великій Британії (якщо враховувати ціну каблучки та медовий місяць) обійдеться у майже 20 тисяч фунтів стерлінгів (1 = 48,22 гривні).

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Дівчина на ім'я Елізабет розповіла, як збрехала про своє весілля, аби хоч трохи заощадити. Наречену звинуватили у тому, що вона – егоїстка.

Як все було

Елізабет та її чоловік не планували гучно святкувати своє весілля. Натомість вони обрали маленький курорт у сільській місцевості. За словами Елізабет, це – наче маленький табір для сну у горах. Багато будиночків, які можна орендувати. Їжу та напої треба було привезти з собою.

Переговоривши з рідними, Елізабет та її наречений забронювали шість будиночків для "сімейного відпочинку". На сайті зазначалося, що для весіль є "окремий пакет". Однак Елізабет проігнорувала це.

Відпочинок минув просто чудово. Повернувшись додому, Елізабет залишила схвальний відгук про курорт. Однак допустила помилку, написавши про "вдалий початок сімейного життя". Вже через декілька годин вона отримала гнівний лист. У ньому мовилося про порушення політики відпочинкової локації. Тоді Елізабет збрехала вдруге: заявила, що лише святкувала заручини.

Згодом дівчина поділилася своєю історією у мережі. Деякі користувачі назвали її егоїсткою, бо, можливо, заклад не отримав спеціальну ліцензію на проведення весілля. Якщо брехня Елізабет розкриється, це призведе до серйозного штрафу для власників відпочинкової локації. Водночас були й ті, хто підтримав Елізабет, адже не розуміє, чому той самий відпочинок, але "весільний" має коштувати дорожче.