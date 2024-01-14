За день до свадьбы Эмма и ее жених собирались вылететь из Нью-Йорка во Флориду. Именно там должна была состояться свадьба. Казалось бы, что может пойти не так ли? Однако влюбленные не учли, что их рейс вдруг отменят.

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Alaska Airlines отменила 160 рейсов

Эмма и ее любимый оказались в списке "счастливчиков", рейсы которых отменили из-за масштабной проверки самолетов BOEING 737 MAX 9. Это произошло после крайне неприятного и опасного инцидента: у одного из самолетов, совершавшего рейс в Южную Калифорнию, во время полета отвалился люк аварийного выхода. Образовавшуюся дыру описывают "размером, как холодильник". Как следствие – резкая разгерметизация салона.

К счастью, люди не пострадали. Однако в рамках проверки отменили 160 рейсов. Свои планы пришлось изменить более чем 20 тысячам пассажиров.

Эмма и ее жених рисковали не попасть на собственную свадьбу

Эмма признается, что когда услышала, что случилось, испытала настоящий шок. Она рассматривала разные варианты, что может испортить свадьбу. Даже воображала, как флорист в последний момент забывает о букете невесты. Однако беда с самолетом точно не вписывалась во все возможные сценарии.

Чтобы попасть на свою свадьбу, Эмма и ее жених были готовы на все. В частности, – лететь, не сидя рядом. Обо всем происходящем Эмма рассказывала в соцсетях. Видео набрало более 50 тысяч лайков – все эти люди следили за тем, как влюбленные добираются на собственную свадьбу, и волновались за них.

Эмма получила тысячи комментариев поддержки. Однако есть и те, кто считает: жених и невеста сами виноваты, что попали в такую передрягу. Лететь на собственную свадьбу за день до церемонии – настоящее безумие.

К счастью, все завершилось счастливо – свадьбой. На которую жениху и невесте все-таки удалось попасть.