Влюбленные признаются, что их отношения часто смущают людей. В то же время, молодые люди не испытывают никакого дискомфорта. Напротив – это добавляет изюминку отношениям.
Обратите внимание В шаге от престола Дании: фантастическая история любви кронпринца Фредерика и Мэри
Влюбленные наслаждаются обществом друг друга и вместе с тем радуются за своих брата и сестру, которые счастливы вместе. Пары активно ведут соцсети и охотно делятся там общими фото.
Влюбленные охотно позируют вместе / Фото с инстаграммы letilazzarin
Была ли путаница в отношениях
Филиппе (возлюбленный Летиции) заметил, что ни разу за время общения никто никого не перепутал. Пары давно живут вместе и научились подмечать друг в друге разнообразные уникальные детали. Это происходит уже автоматически.
Лариса, которая встречается с Лукасом, рассказывает, что ее любимый и его брат – совершенно разные люди. Девушка вообще не понимает, почему людей смущают эти отношения.
Они думают, что мы запутались, но это всего-навсего веселье. Иногда это выглядит так издалека, поэтому мы всегда этого ожидаем,
– добавляет Лукас.
Пары часто проводят время вместе / Фото с инстаграммы letilazzarin
Влюбленные обожают троллить людей
Чтобы было веселее, братья отрастили одинаковые бороды. Кроме того, пары обожают троллить людей. Недавно произошла забавная ситуация в спортзале. Лариса в спортзале вслух размышляла, кто перед ней: ее любимый или его брат. В конце концов девушка "так и не смогла определиться". Глаза очевидцев этой сценки округлились от шока.