Влюбленные признаются, что их отношения часто смущают людей. В то же время, молодые люди не испытывают никакого дискомфорта. Напротив – это добавляет изюминку отношениям.

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Влюбленные наслаждаются обществом друг друга и вместе с тем радуются за своих брата и сестру, которые счастливы вместе. Пары активно ведут соцсети и охотно делятся там общими фото.



Влюбленные охотно позируют вместе / Фото с инстаграммы letilazzarin

Была ли путаница в отношениях

Филиппе (возлюбленный Летиции) заметил, что ни разу за время общения никто никого не перепутал. Пары давно живут вместе и научились подмечать друг в друге разнообразные уникальные детали. Это происходит уже автоматически.

Лариса, которая встречается с Лукасом, рассказывает, что ее любимый и его брат – совершенно разные люди. Девушка вообще не понимает, почему людей смущают эти отношения.

Они думают, что мы запутались, но это всего-навсего веселье. Иногда это выглядит так издалека, поэтому мы всегда этого ожидаем,

– добавляет Лукас.



Пары часто проводят время вместе / Фото с инстаграммы letilazzarin

Влюбленные обожают троллить людей

Чтобы было веселее, братья отрастили одинаковые бороды. Кроме того, пары обожают троллить людей. Недавно произошла забавная ситуация в спортзале. Лариса в спортзале вслух размышляла, кто перед ней: ее любимый или его брат. В конце концов девушка "так и не смогла определиться". Глаза очевидцев этой сценки округлились от шока.