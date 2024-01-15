Между разминированием – на свадьбу

Через полномасштабное вторжение российских войск в Украину влюбленные были вынуждены покинуть родной город и переехать в более спокойный регион – на Закарпатье.

Читайте также Пара организовала розовую свадьбу в стиле "Барби": сказочные фото с праздника

Сейчас Владислав работает на Востоке и на юге нашей страны и разминирует ее территории после того, как там побывали российские войска. Однако ни война, ни переезд, ни напряженный график мужчины не помешали настоящей любви. На днях, когда пиротехник приехал на ротацию, пара поженилась.



Владислав и Оксана поженились в морозный январский день / Фото ГСЧС

Поздравить молодоженов с женитьбой пришли и коллеги Владислава.

Вся большая семья ГСЧС поздравляет молодых супругов и желает им много-много счастливых дней в уюте и любви под мирным и солнечным украинским небом,

– написали в ГСЧС.



Коллеги Владислава поздравили его с женитьбой / ГСЧС



Молодожены с коллегами Владислава / Фото ГСЧС

24 Канал приобщается к поздравлениям и желает молодоженам любви и скорейшей победы.

Заметим, раньше мы писали об оригинальном признании военнослужащего Игоря. Муж хотел, чтобы его любимая Руслана ни о чем не догадалась, поэтому о помощи попросил полицейский. Что из этого вышло – читайте здесь.