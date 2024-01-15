Між розмінуванням – на весілля

Через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну закохані були змушені покинути рідне місто і переїхати у спокійніший регіон – на Закарпаття.

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Зараз Владислав працює на Сході та Півдні нашої країни й розміновує її території після того, як там побували російські війська. Однак ані війна, ані переїзд, ані напружений графік чоловіка не стали на заваді справжньому коханню. Днями, коли піротехнік приїхав на ротацію, пара одружилася.



Владислав та Оксана одружилися у морозний січневий день / Фото ДСНС

Привітати молодят з одруженням прийшли й колеги Владислава.

Уся велика родина ДСНС вітає молоде подружжя і зичить їм багато-багато щасливих днів у затишку й любові під мирним і сонячним українським небом,

– написали у ДСНС.



Колеги Владислава привітали його з одруженням / ДСНС



Молодята з колегами Владислава / Фото ДСНС

24 Канал долучається до привітань і бажає молодятам кохання та якнайшвидшої перемоги.

Зауважимо, раніше ми писали про оригінальне освідчення військовослужбовця Ігоря. Чоловік хотів, аби його кохана Руслана ні про що не здогадалася тому про допомогу попросив поліцейський. Що з цього вийшло – читайте тут.