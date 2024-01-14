Отношения Эштон и Остин можно охарактеризовать как интересные и насыщенные. Пара познакомилась на сведанные вслепую 1 февраля 2018 года.

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Яркое предложение

Остин решил сделать предложение любимой через 3 года с начала их отношений. Он обманом заставил Эштон поучаствовать в рекламной фотосессии на пирсе. Фотограф попросил девушку трижды покрутиться для эффектности, а в то время Остин встал на одно колено, держа в руках кольцо. Эштон от радости начала прыгать, а в небе над ее головой пролетел самолет с табличкой: "Эштон, ты выйдешь за меня замуж?".

Изысканная розовая свадьба

На свадьбу влюбленные пригласили 224 гостей, а цветовую гамму решили сделать розовой.

Мы хотели использовать разные оттенки розового, поэтому подумали, что день должен становиться все более розовым с продолжением вечера,

– объяснила Эштон.

Для свадебного букета Эштон выбрала розовые тюльпаны, губы у нее были накрашены нежно-розовой помадой, а подружки невесты утром позировали в розовых шелковых халатах.



Невеста с подругами в свое свадебное утро / Фото Hannah Miller

Свадьба на самом деле получилась сказочной. В первой половине дня розовыми были только акценты, а ближе к вечеру яркие краски приобретало все!

Детали по свадьбе в стиле Барби / Фото Hannah Miller

Пара одела по дресс-коду даже свою собаку Гарпера. Фото с домашним любимцем получилось очень искренним и чувственным. Гарпер позировал в розовом венчике, а возле уха у собаки был розовый бантик.



Молодожены сфотографировались со своей собакой / Фото Hannah Miller

Изысканности церемонии добавило то, что розового цвета не было многовато. Арку, возле которой жених и невеста говорили свои обеты, украсили белыми цветами и зеленью.



В арке розового цвета не было / Фото Hannah Miller



Проход был задекорирован очень красиво / Фото Hannah Miller

Декор зала, где был праздничный обед, просто поражает. Все помещение было заставлено цветами в разных оттенках розового цвета. Дополняли эту сказку нежно-розовая скатерть и свечи. Огромный свадебный торт украсили розовыми цветами, а бисквит и крем внутри были розовыми.

Впечатляющие розовые декорации зала / Фото Hannah Miller

Впоследствии гости и молодожены переместились в палатку, украшенную цветами цвета фуксия.

"Мы взялись за руки и пошли по проходу в палатку. Это был наш первый раз, когда мы увидели палатку с изысканным розовым декором. Наши рты полностью открылись, поскольку мы были в полном восторге от красоты, которой нас окружали", – рассказала невеста.



Танцы проходили в яркой палатке / Фото Hannah Miller

Роскошное празднование завершилось праздничным фейерверком. Молодожены были в восторге от собственной свадьбы и советуют всем парам наслаждаться каждым мгновением планирования особого дня.