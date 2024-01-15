25-річний американець Джо ДіМео з Нью-Джерсі у своєму житті пережив важкі випробовування, але тепер він щасливий, адже зустрів своє справжнє кохання.

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Історія кохання, яка надихає

2018 року Джо потрапив у важку автокатастрофу й зазнав 80% опіків тіла. Йому довелося пережити подвійну трансплантацію руки й обличчя і понад 20 пересадок шкіри. Він став першою людиною, якій трансплантували обличчя.

ДіМео наполегливо працював, щоб відновити роботу рук та заново вчився рухати обличчям. Кліпання повіками, підняття брів або просто ворушіння губами – були для чоловіка дуже складними та болючими. Однак усе це не зламало у Джо волю до життя.

Коли я згорів, я не шукав кохання, але я завжди був упевнений, що рано чи пізно це станеться, тому що всередині я такий самий. Нічого не змінилося, окрім моєї шкіри,

– розповідав Джо.

ДіМео до аварії та після / Фото з інстаграму чоловіка

Після операції про ДіМео написали ЗМІ, і люди з усього світу почали захоплюватися силою волі чоловіка. Однією з тих, хто написав Джо, була і медсестра Джессіка Перес з Каліфорнії. Дружнє листування між ними переросло у романтичне і спершу Джо та Джессіка були у стосунках на відстані. Однак це абсолютно не стало на заваді їхньому коханню. Чоловік і жінка годинами розмовляли телефоном, адже тема для обговорення у них просто не закінчувалися.

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Я завжди сподівалася, що знайду такого, як Джо. Уявляла, що це можливо. Хоча й подумати не могла, що закохаюсь у хлопця, який переніс трансплантацію обличчя. Але мене це не хвилює,

– сказала Перес.



Закохані щасливі разом / Фото з інстаграму Джессіки

Джессіка щиро каже, що кохати Джо – легко, адже він прекрасна людина. Жінка хоче, аби всі люди бачили чоловіка таким, яким його бачить вона.