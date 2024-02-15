Так, йдеться про представників двох знаків зодіаку. Зокрема, Скорпіона й Телець, передає Love 24.

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Скорпіон

Народжені під цим знаком зодіаку дуже пристрасні. Для Скорпіонів секс є важливою складовою життя. Вони завжди шукають емоційно глибокий зв'язок з партнером через фізичне задоволення. Секс є важливим елементом взаємодії і способом виразити свої почуття.

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Телець

Ці люди можуть бути дуже сексуально привабливі та здатні привернути увагу. Секс для Тельців є важливим способом вираження своїх почуттів до партнера. Тельці не можуть уявити своє життя без фізичного задоволення і ніжності у стосунках. Вони цінують комфорт і спокій, це допомагає відчувати себе захищеними й коханими.

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