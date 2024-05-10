Медсестры организовали свадьбу

Настоящий праздник для беременной женщины организовали медсестры больницы. В результате Бриана была очень счастливой.

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Бриана заболела респираторно-синцитиальным вирусом и была вынуждена обратиться в отделение неотложной помощи. Этот вирус опасен для беременных и может навредить еще нерожденному ребенку. Чтобы предотвратить осложнения, врачи решили вызвать роды раньше. Но была одна проблема – Бриана собиралась завтра выходить замуж.

Я рассказала ей смешную историю: "Вообще-то, мы должны были пойти завтра венчаться, но я оказалась здесь, и теперь меня будут стимулировать. Поэтому мы не можем пойти",

– сказала женщина медсестре.

Работница больницы решила взять все в свои руки. Она сообщила беременной, что в больнице есть капеллан, который может обвенчать ее с мужем. Организацией праздника полностью занялись медики. Они доставили в палату все необходимое – торт, цветы и даже сшили невесте платье.

Бриана показала медсестре фото платья, которое мечтала надеть на свадьбу, и умелая работница сшила его из простыней.

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"Я сидела на кровати, пока все это происходило, и все, что я видела, это простыни, летевшие, и стежки. За 30 минут у меня было то платье, которое я хотела изначально", – рассказала женщина.



Беременная женщина вышла замуж в больнице / Скриншот с видео

Поскольку свадьба была запланирована на следующий день, то Бриана имела с собой кольца и документы. Ничто не помешало венчанию, даже схватки, которые чувствовала невеста.

Всего через несколько часов после свадьбы Бриана родила сына, которого назвали Лендоном. Женщина очень благодарна персоналу больницы, что за один день смогла и выйти замуж, и родить ребенка.