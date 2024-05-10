Некоторые из пользователей заметил, что не пошли бы на такую свадьбу, ведь молодожены точно перегнули палку с правилами.

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Правила были красиво оформлены на фоне из черного и золотого цветов. Однако то, о чем в них написали жених и невеста, никому не понравилось. Молодожены откровенно заявили, что свадьба – это их праздник и их день, поэтому гости должны вести себя в соответствии с правилами.

Правила для гостей свадьбы

1. Это важный день жениха и невесты, а не ваш.

2. Не мешайте фотографам на пути.

3. Наряд должен быть черным или золотым, а не синим, красным, зеленым и точно не белым.

4. Не переставляйте места, мы создали план рассадки не просто так.

5. Если вы не потратили денег на свадьбу, держите свои "хотел бы", "имел бы", "мог бы" при себе. Ваше мнение не имеет значения.

6. Знайте меру, когда пьете алкоголь.

7. Никаких важных объявлений или признаний.

8. Если вам не нравится музыка, что играет, просто идите домой. Это праздник, а не похороны.

9. Это событие типа "на смену 1990-м и 2000-м", поэтому будет много тверка.

10. Используйте наш хештег во время публикации фотографий.

11. Не сидите всю ночь.

12. Никаких спиртных напитков на улице. Если вас поймают, вы будете выведены.

13. Вернитесь к правилу №1.

14. Жених и невеста сказали то, что сказали!

15. Сделайте громкость на максимум!



Правила для гостей свадьбы / Фото Reddit

Пользователи сети раскритиковали правила для гостей. Людей возмутили не так сами правила, как тон, в котором их подали молодожены. Из-за агрессивной формулировки многие люди сказали, что не пришли бы на такую свадьбу. Кто-то даже назвал молодоженов "снобами".

Правда, некоторых очень возмутило наличие дресс-кода на праздновании. Несколько человек заметили, что не хотят специально покупать одежду в цвете, который им не подходит.