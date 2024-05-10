Дехто з користувачів зауважив, що не пішов би на таке весілля, адже наречені точно перегнули палку з правилами.

До теми Вкрала в нареченої особливий момент: жінка-кішка ледь не зірвала весілля

Правила були красиво оформлені на фоні з чорного та золотого кольорів. Однак те, про що у них написали наречені, нікому не сподобалося. Молодята відверто заявили, що весілля – це їхнє свято та їхній день, тому гості мають поводитися відповідно до правил.

Правила для гостей весілля

1. Це важливий день нареченого і нареченої, а не ваш.

2. Не заважайте фотографам на шляху.

3. Вбрання має бути чорним або золотим, а не синім, червоним, зеленим і точно не білим.

4. Не переставляйте місця, ми створили план розсаджування не просто так.

5. Якщо ви не витратили грошей на весілля, тримайте свої "хотів би", "мав би", "міг би" при собі. Ваша думка не має значення.

6. Знайте міру, коли п'єте алкоголь.

7. Жодних важливих оголошень чи освідчень.

8. Якщо вам не подобається музика, що грає, просто йдіть додому. Це свято, а не похорон.

9. Це подія типу "на зміну 1990-м і 2000-м", тому буде багато тверку.

10. Використовуйте наш хештег під час публікації фотографій.

11. Не сидіть всю ніч.

12. Жодних спиртних напоїв на вулиці. Якщо вас спіймають, ви будете виведені.

13. Поверніться до правила №1.

14. Наречений і наречена сказали те, що сказали!

15. Зробіть гучність на максимум!



Правила для гостей весілля / Фото Reddit

Користувачі мережі розкритикували правила для гостей. Людей обурили не так самі правила, як тон, у якому їх подали молодята. Через агресивне формулювання багато людей сказали, що не прийшли б на таке весілля. Хтось навіть назвав молодят "снобами".

Щоправда, декого дуже обурила наявність дрескоду на святкуванні. Кілька людей зауважили, що не хочуть спеціально купувати одяг в кольорі, який їм не личить.