Медсестри організували весілля

Справжнє свято для вагітної жінки організували медсестри лікарні. У результаті Бріана була дуже щасливою.

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Бріана захворіла на респіраторно-синцитіальний вірус й була змушена звернутися у відділення невідкладної допомоги. Цей вірус небезпечний для вагітних й може зашкодити ще ненародженій дитині. Щоб запобігти ускладненням, лікарі вирішили викликати пологи раніше. Та була одна проблема – Бріана збиралася завтра виходити заміж.

Я розповіла їй смішну історію: "Взагалі-то, ми повинні були піти завтра вінчатися, але я опинилася тут, і тепер мене будуть стимулювати, тому ми не можемо піти",

– сказала жінка медсестрі.

Працівниця лікарні вирішила взяти все в свої руки. Вона повідомила вагітній, що у лікарні є капелан, який може повінчати її з чоловіком. Організацією свята повністю зайнялися медики. Вони доставили у палату все необхідне – торт, квіти і навіть пошили нареченій сукню.

Бріана показала медсестрі фото сукні, яку мріяла одягти на весілля, і вправна працівниця пошила її з простирадл.

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"Я сиділа на ліжку, поки все це відбувалося, і все, що я бачила, це простирадла, що летіли, і стібки. За 30 хвилин у мене була та сукня, яку я хотіла спочатку", – розповіла жінка.



Вагітна жінка вийшла заміж у лікарні / Скриншот з відео

Оскільки весілля було заплановане на наступний день, то Бріана мала з собою обручки і документи. Ніщо не стало на заваді вінчанню, навіть перейми, які відчувала наречена.

Усього за кілька годин після весілля Бріана народила сина, якого назвали Лендоном. Жінка дуже вдячна персоналу лікарні, що за один день змогла і одружитися, і народити дитину.