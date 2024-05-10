В Минюсте призвали украинцев распоряжаться своим временем эффективно. Не стоит тратить свое время на очереди в учреждениях чтобы сделать то, что можно с легкостью сделать в приложении. В частности, говорится о подаче заявления о бракосочетании.

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По состоянию на май 2024 года заявление о браке на портале Дия подали уже 25 тысяч пар из разных уголков Украины. Больше всего счастливых женихов и невест – из украинской столицы. Кроме того, в лидеры вышли две области.

Как происходит свадьба

Сейчас о полной свадебной церемонии в Дие еще не говорится. Онлайн женихи и невесты выбирают место, дату и формат своего праздника. А уже в оффлайне – в отделе ДРАЦС – влюбленные проходят регистрацию брака.

Среди пар 53% заявлений подают женщины. Почти поровну влюбленные выбирают полный обряд регистрации и бракосочетания без торжеств. Больше всего заявлений о браке – в городе Киеве, Львовской и Одесской областях,

– говорится в сообщении.

В Минюсте анонсировали, что вскоре услуга будет доступна полностью онлайн. Украинцев призвали следить за обновлениями, чтобы не пропустить запуск регистрации брака в онлайн-формате.