Свадьба состоялась на юге Франции и длилась четыре дня. Место выбрали символично, ведь несколько лет назад Камани сделал предложение любимой именно на Французской ривьере. В целом праздник обошелся в 25 миллионов долларов – фактически миллиард гривен. Love 24 рассказывает, что известно о "свадьбе года".

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Как состоялась свадьба Камани и Адель

Адель вышла замуж в роскошном платье от Dior: наряд сшили на заказ. Между тем жених выбрал для себя черный смокинг от Tom Ford. Камани признался, что когда увидел невесту в свадебном платье, от восторга ему не хватило слов.

Что я могу сказать? Я онемел, когда увидел Нату в этом платье. Это был самый эмоциональный момент,

– признался Камани.

Для индийской церемонии жених и невеста выбрали традиционные национальные наряды. Кроме того, специальный дрескод имели и гости.



Камани и Адель на свадебной вечеринке / Vogue Arabian

Адель отметила, что ее свадьба стала сказкой, о которой мечтает каждая маленькая девочка. Камани она назвала мужчиной своей мечты.



Индийская церемония была воплощением восточной сказки / Vogue Arabian

На праздновании выступали Мэрайя Керри и Андреа Бочелли. Среди гостей было немало звезд, в частности, Наоми Кэмпбелл и Тессой Томпсон.