Весілля відбулося на півдні Франції й тривало чотири дні. Місце обрали символічно, адже декілька років тому Камані освідчився коханій саме на Французькій рив'єрі. Загалом свято обійшлося у 25 мільйонів доларів – фактично мільярд гривень. Love 24 розповідає, що відомо про "весілля року".
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Як відбулося весілля Камані та Адель
Адель вийшла заміж у розкішній сукні від Dior: вбрання пошили на замовлення. Тим часом наречений обрав для себе чорний смокінг від Tom Ford. Камані зізнався, що коли побачив наречену у весільній сукні, від захвату йому забракло слів.
Що я можу сказати? Я онімів, коли побачив Нату в цій сукні. Це був найбільш емоційний момент,
– зізнався Камані.
Для індійської церемонії наречені обрали традиційні національні вбрання. Окрім того, спеціальний дрескод мали й гості.
Камані та Адель на весільній вечірці / Vogue Arabian
Адель зауважила, що її весілля стало казкою, про яку мріє кожна маленька дівчинка. Камані вона назвала чоловіком своєї мрії.
Індійська церемонія була втіленням східної казки / Vogue Arabian
На святкуванні виступали Мерая Керрі та Андреа Бочеллі. Серед гостей було чимало зірок, зокрема, Наомі Кемпбелл та Тессою Томпсон.