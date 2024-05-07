Цьогоріч темою Met Gala – балу Інституту костюма музею Метрополітен – обрали "Сплячі красуні: відродження моди", інформує Love 24. Гості, які, за традицією, прийшли у тематичних костюмах насолоджувалися вайбом весняно-квіткової розкоші.

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Даміано й Дав були в епіцентрі уваги

Приємний сюрприз очікував шанувальників італійського гурту Måneskin. Фронтмен Даміано Давид відвідав Met Gala разом зі своєю коханою – американською акторкою та співачкою Дав Камерон.

Пара перебуває у стосунках з 2023 року. Їхні спільні виходи наразі можна порахувати на пальцях однієї руки, однак кожна поява закоханих – окремий вид мистецтва.

Для Met Gala Дав обрала фантастичну квіткову сукню у стилі балу. Зірка вже отримала тисячі компліментів від шанувальників з різних куточків світу.



Даміано та Дав охоче позували перед камерами / Getty images



Шанувальники залишили море компліментів парі / Getty images

Варто зауважити, що пара не надто охоче ділиться деталями особистого життя. Вперше про стосунки Дав та Даміано заговорили восени минулого року. Згодом вони сходили на побачення на пляжі у Сіднеї й потрапили в об'єктив папараці. Це відбулося через декілька місяців після того, як Даміано розійшовся з італійської інфлюенсеркою Джорджією Солері. Їхні стосунки тривали близько 6 років.

Перший спільний вихід Даміано та Дав відбувся під час 66-ї церемонії "Греммі" у лютому 2024 року. Згодом пару підловили на побаченні у Діснейленді.