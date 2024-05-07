В этом году темой Met Gala – бала Института костюма музея Метрополитен – выбрали "Спящие красавицы: возрождение моды", информирует Love 24. Гости, которые, по традиции, пришли в тематических костюмах наслаждались вайбом весенне-цветочной роскоши.

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Дамиано и Дав были в эпицентре внимания

Приятный сюрприз ожидал поклонников итальянской группы Måneskin. Фронтмен Дамиано Давид посетил Met Gala вместе со своей возлюбленной – американской актрисой и певицей Дав Камерон.

Пара находится в отношениях с 2023 года. Их совместные выходы пока можно сосчитать на пальцах одной руки, однако каждое появление влюбленных – отдельный вид искусства.

Для Met Gala Дав выбрала фантастическое цветочное платье в стиле бала. Звезда уже получила тысячи комплиментов от поклонников из разных уголков мира.



Дамиано и Дав охотно позировали перед камерами / Getty images



Поклонники оставили море комплиментов паре / Getty images

Стоит заметить, что пара не слишком охотно делится деталями личной жизни. Впервые об отношениях Дав и Дамиано заговорили осенью прошлого года. Впоследствии они сходили на свидание на пляже в Сиднее и попали в объектив папарацци. Это произошло через несколько месяцев после того, как Дамиано расстался с итальянской инфлюенсеркой Джорджией Солери. Их отношения продолжались около 6 лет.

Первый совместный выход Дамиано и Дав состоялся во время 66-й церемонии "Грэмми" в феврале 2024 года. Впоследствии пару подловили на свидании в Диснейленде.