Слухи о чувствах Гарри начали появляться еще до свадьбы Кейт и Уильяма. В то же время даже в самых смелых фантазиях люди не предполагали, что принцесса Уэльская отвечает ему взаимностью. Love 24 разбирается в этой истории.

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От фантастической троицы до участников грандиозного скандала

Задолго до ухода от выполнения королевских обязанностей и скандальных мемуаров "Запасной" публика очень любила принца Гарри. Он казался самым позитивным среди членов королевской семьи и, казалось, имеет дар рассмешить любого в любой ситуации.

Личная жизнь принца Гарри была топ-темой не только в Великобритании, но и во всем мире. До брака с Меган Марк он, в частности, находился в отношениях с Челси Дэвис и Крессидой Бонас. Последней, к слову, пророчили брак с Гарри. Однако Крессида сама поставила точку в этих отношениях, заявив, что не готова посвятить свою жизнь выполнению королевских обязанностей, а вместо этого предпочитает сосредоточиться на своей карьере.

На всех этапах довольно бурной личной жизни принцу Гарри приписывали чувства к Кейт Миддлтон – невесты, а впоследствии жены принца Уильяма. Они часто появлялись на людях втроем – фантастическая троица Великобритании. А милые моменты между Кейт и Гарри часто попадали в объективы фотографов. В частности, то, как Кейт смеется над шутками Гарри.



Кейт и Гарри часто появлялись на публике вместе / Getty images

В прессе и даже в книгах часто распространяли слухи, что Гарри – давно и безнадежно влюблен в Кейт. Вроде бы чувства не угасли даже на момент его свадьбы с Меган Маркл. Будто бы именно поэтому отношения герцогини Сассекской и принцессы Уэльской были довольно натянутые.

В то же время никаких реальных доказательств того, что Гарри испытывал к Кейт какие-то романтические чувства, не было и нет. Что не вызывает сомнений – они были хорошими друзьями. Гарри признавался, что любит Кейт как сестру, о которой всегда мечтал. Известно, что он одобрял этот брак брата и видел в Кейт будущую королеву.