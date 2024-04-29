За свадьбой наследника престола и его возлюбленной весь мир наблюдал, затаив дыхание. Тринадцать лет спустя Love 24 вспоминает интересные факты о событии.

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5 неожиданных фактов о свадьбе Кейт и Уильяма

Комплимент у алтаря.

Когда Кейт подошла к алтарю, принц Уильям, который уже ждал ее там, сделал комплимент. Люди, которые умеют читать по губам, заметили, что принц сказал невесте: "ты выглядишь прекрасно".

Тайный вопрос после поцелуя на балконе.

На радость поклонникам Кейт и Уильям поцеловались на балконе аж дважды. Первый раз – дань традиции, второй – инициатива принца Уильяма. Когда счастливый народ громко аплодировал жениху и невесте, он наклонился к Кейт и прошептал: "сделаем это еще раз?". К счастью, невеста согласилась. Поклонники пары замечали, что второй поцелуй был даже более страстным. Похоже, влюбленные забыли о протоколе и руководствовались исключительно собственными чувствами.

Старинная традиция для Кейт.

Принцесса Уэльская во время свадьбы придерживалась традиции, что невеста в этот день должна иметь на себе что-то старое, что-то новое, что-то одолженное и что-то голубое. Старое – старинная кружевная техника Carrickmacross, которую использовали при отделке платья. Новое – серьги, которые изготовили по заказу родителей Кейт. Одолженное – тиара Cartier Halo (от самой королевы Елизаветы II). Что-то голубое – специальное кружево, которое вшили в платье. К слову, придерживалась этой традиции и принцесса Диана – мама принца Уильяма.

Карета, в которой ехали Диана и Чарльз.

Во время свадебной церемонии Кейт и Уильям ехали в той же карете, в которой когда-то во время своей свадьбы передвигались по Лондону принц Чарльз и принцесса Диана.



Кейт и Уильям в их счастливый день / Getty images

Пикантный подарок от Гарри.

Принц Гарри подарил Кейт меховые стринги. Долгое время это было тайной, однако принц раскрыл ее в своих мемуарах "Запасной". Гарри до сих пор считает эту шутку очень удачной.