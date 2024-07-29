Привычка, которая вызывала много ссор

У мужчины есть странная особенность – каждый раз перед тем, как зайти в дом, он проводит 5 – 10 минут в автомобиле.

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Эта привычка раньше вызывала много ссор между нами. Например, когда к нам приезжают гости, он сидит в машине прежде чем зайти, или когда его ждет ужин, а он 10 минут молча сидит в автомобиле,

– рассказала женщина.

Мужчина свое поведение объяснил травматическим опытом. Когда-то он вернулся домой раньше и увидел свою девушку с любовником в постели. Женщину раздражала эта привычка, но она пыталась принять такую особенность любимого.

Однако на днях 8-летний сын супругов упал с лестницы и сломал лодыжку. Жена позвонила мужу, чтобы он приехал и отвез мальчика в больницу. Мужчина немедленно выехал с работы домой, но, как всегда, заходить в дом не спешил, хоть ситуация и была критической.

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Не шел домой даже когда ситуация была критическая

Когда женщина выглянула в окно и увидела, что мужчина просто сидит в машине, она была потрясена и очень разъярена.

Я выбежала на улицу и спросила, сколько он просидел в машине. Он сказал, что около 8 минут. Я спросила, почему он немедленно не зашел в дом, чтобы помочь, а он ответил, что зайдет через 2 минуты,

– сказала женщина.

Жена пыталась ускорить мужа, но тот сказал, что "не будет чувствовать себя комфортно", если не подождет еще 2 минуты. Женщина была в отчаянии от бездействия мужа, поэтому сына в больницу повезла соседка.

Уже в больнице женщина поняла, что хочет развестись с мужем. Он пытался оправдаться, объяснял, что не мог ничего с собой сделать и чувствовал будто "застрял" в авто, но жена не хочет этого и слышать. Несмотря на то, что муж просит не разводиться, женщина больше не может доверять ему.