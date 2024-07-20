Девушку захейтили в сети за плач на свадьбе

Видео со свадьбы Мария опубликовала в тиктоке. Ролик уже собрал множество комментариев, в частности – негативных.

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Что-то в свадьбе просто манит меня, но когда это твой первый брат – это совсем другое дело. Я так невероятно счастлива за своих брата и невестку! Я вас обоих очень люблю,

– написала Мария под видео.

Из видео стало понятно, что Мария была подружкой невесты. Когда ее брат начал говорить невесте свою клятву, Мария очень растрогалась. Она заплакала и даже пыталась спрятаться за другими подружками невесты. Другие девушки искренне смеялись над ее детским плачем.

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В этот момент внимание нескольких гостей было приковано к Марии и именно за это ее раскритиковали в сети. Некоторые люди писали, что девушка играла на публику и специально так реагировала, чтобы на нее обратили внимание. Мол, она едва не сорвала церемонию и важнейший момент для молодоженов. Но было много людей, которые поддержали девушку. Другие женщины также писали, что не могли сдержать слез на свадьбе брата, ведь им было грустно отпускать его.