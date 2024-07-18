Не приглашение, а пощечина

Женщина, назовем ее Кейт, поскольку своей историей она поделилась анонимно, рассказала, что была очень счастлива, когда увидела приглашение на свадьбу в почтовом ящике.

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Приглашение было настолько красивым, что сентиментальная Кейт даже повесила его на холодильник.

Приглашение было адресовано нам с мужем, и я была чрезвычайно поражена. Я люблю свадьбы. У меня обычно слезятся глаза и я улыбаюсь, пока мое лицо не заболит от радости новых начинаний и любви. Я даже была свадебной певицей, настолько сильно я люблю свадьбы,

– рассказала Кейт.

Лишь впоследствии женщина заметила, что в конверте была еще одна маленькая записка. В ней говорилось, что Кейт в течение всей свадьбы должна находиться в отдельной комнате и присматривать за детьми гостей. К взрослым женщина вообще не должна выходить, ведь даже обедать она должна с детьми. Такую же печальную судьбу с ней должны были разделить еще несколько женщин.

Это еще не все – Кейт должна была заплатить за еду для себя и своего мужа 100 долларов. Женщина была просто ошеломлена. Но больше всего ее поразило то, что молодожены при всем этом рассчитывали на подарок от нее, ведь добавили ссылку на список желаемых подарков.

Кейт до глубины души оскорбило такое приглашение, ведь она очень хотела посмотреть на церемонию и молодоженов. Женщина призналась, что имеет проблемы со здоровьем, а потому должна пользоваться кислородным баллоном и ходунками или креслом колесным. Она бы не смогла присмотреть за детьми как положено, поскольку не может быстро реагировать.

Такое приглашение на свадьбу Кейт восприняла как пощечину, ведь она очень близка с невестой и ее матерью уже много лет. Когда женщина позвонила подруге, чтобы выразить свое недовольство, та в конце концов сказала правду – молодожены просто не хотели, чтобы Кейт испортила им свадебные фотографии со своими ходунками и кислородным баллоном. Кейт чувствует себя опустошенной.