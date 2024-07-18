Видео "завирусилось" в сети. За считанные дни оно собрало почти 4 миллиона лайков.

Обратите внимание Дочь президента Камеруна показала страстное фото с любимой: в ее стране за это наказывают

Как жених отреагировал на фото любимой

Пикантное фото жених получил прямо во время свадебного банкета. Подружка невесты подошла к парню и протянула ему фотографию обнаженной любимой. На мгновение у парня буквально "отвисла челюсть". Взволнованный жених воскликнул "что здесь происходит?" и не смог отвести взгляд от фото жены.

Невеста подарила любимому на свадьбе пикантный подарок: смотрите видео

Невеста, которая наблюдала за сценой, едва успела скрыть улыбку на своем лице. Стоит заметить, что сюрпризы этим вечером не завершились. Позже, вечером, подружки любимой вручили жениху еще одну пикантную фотографию. Когда он ее увидел, то аж раскраснелся и спрятал фото подальше от посторонних глаз.

Впоследствии невеста призналась, что в тот момент ей было очень весело. Между тем пользователи сети заявили, что идея подарка – просто гениальная. Видео собрало более 3 тысяч комментариев.