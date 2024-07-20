Дівчину захейтили у мережі за плач на весіллі

Відео з весілля Марія опублікувала в тіктоці. Ролик вже назбирав безліч коментарів, зокрема – негативних.

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Щось у весіллі просто вабить мене, але коли це твій перший брат – це зовсім інша справа. Я так неймовірно щаслива за своїх брата і невістку! Я вас обох дуже люблю,

– написала Марія під відео.

З відео стало зрозуміло, що Марія була подружкою нареченої. Коли її брат почав говорити нареченій свою обітницю, Марія дуже розчулилася. Вона заплакала і навіть намагалася сховатися за іншими подружками нареченої. Інші дівчата щиро сміялися з її дитячого плачу.

Сестра плакала як дитина на весіллі брата: відео

У цей момент увага кількох гостей була прикута до Марії і саме за це її розкритикували у мережі. Деякі люди писали, що дівчина грала на публіку і спеціально так реагувала, аби на неї звернули увагу. Мовляв, вона ледь не зірвала церемонію та найважливіший момент для наречених. Та було багато людей, які підтримали дівчину. Інші жінки також писали, що не могли стримати сліз на весіллі брата, адже їм було сумно відпускати його.