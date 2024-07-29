Звичка, яка спричиняла багато сварок

У чоловіка є дивна особливість – щоразу перед тим, як зайти в будинок, він проводить 5 – 10 хвилин в автомобілі.

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Ця звичка раніше спричиняла багато сварок між нами. Наприклад, коли до нас приїжджають гості, він сидить в машині перш ніж зайти, або коли на нього чекає вечеря, а він 10 хвилин мовчки сидить в автомобілі,

– розповіла жінка.

Чоловік свою поведінку пояснив травматичним досвідом. Колись він повернувся додому раніше і побачив свою дівчину з коханцем у ліжку. Жінку дратувала ця звичка, але вона намагалася прийняти таку особливість коханого.

Однак днями 8-річний син подружжя впав зі сходів і зламав щиколотку. Дружина подзвонила чоловіку, аби він приїхав та відвіз хлопчика у лікарню. Чоловік негайно виїхав з роботи додому, але, як завжди, заходити у будинок не поспішав, хоч ситуація й була критичною.

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Не йшов додому навіть коли ситуація була критична

Коли жінка виглянула у вікно і побачила, що чоловік просто сидить в автівці, вона була приголомшена і страшенно розлючена.

Я вибігла на вулицю і запитала, скільки він просидів у машині. Він сказав, що близько 8 хвилин. Я запитала, чому він негайно не зайшов до дому, щоб допомогти, а він відповів, що зайде через 2 хвилини,

– сказала жінка.

Дружина намагалася пришвидшити чоловіка, але той сказав, що "не почуватиметься комфортно", якщо не зачекає ще 2 хвилини. Жінка була у розпачі від бездіяльності чоловіка, то ж сина у лікарню повезла сусідка.

Вже у лікарні жінка зрозуміла, що хоче розлучитися з чоловіком. Він намагався виправдатися, пояснював, що не міг нічого з собою зробити і відчував ніби "застряг" в авто, але дружина не хоче цього й чути. Попри те, що чоловік просить не розлучатися, жінка більше не може довіряти йому.