Супруги стали многодетными родителями

Будущие супруги познакомились, когда 46-летний Бен, который работал почтальоном, доставлял почту в ломбард, где работала юная Эллисон.

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В 2002 году мужчина и женщина поженились. Многие отговаривали Эллисон от брака со столь старшим мужчиной, но у девушки никаких сомнений не было. Бен всегда относился к ней "как к королеве", поэтому она хотела провести с ним всю жизнь.

За 20 лет супружеской жизни у пары родилась 5 детей – тройня и близнецы.

Когда они были младенцами, Бен приходил с работы домой обедать и менять подгузники,

– рассказала Эллисон.

Когда тройняшкам было 7 лет, а близнецам – 4 года, Бен решил уйти на пенсию, чтобы больше времени посвятить детям. Эллисон была очень счастлива, что муж принял такое решение, ведь это облегчило для нее уход за детьми.

Супруги выкладывают забавные видео в соцсетях:

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Сегодня Эллисон – 46 лет, а Бену – 72 года, и они до сих пор счастливы. Женщина признается, что иногда им бывает сложно, но разница в возрасте совершенно не мешает супругам. Однако их дети иногда сталкиваются с негативными комментариями о том, что Бен их дедушка. Родственники и друзья супругов положительно относятся к их разнице, а вот пользователи сети – засыпают хейтом.

Бен и Эллисон не обращают внимания на хейтеров. Они продолжают снимать видео, в которых показывают другим парам, что разница в возрасте – не причина не быть вместе.