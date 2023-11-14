После возвращения к привычной жизни сексуальные отношения могут восстановиться не сразу. Однако психотерапевт Мария Фабричева заверила, что это не повод расставаться.
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Как вернуть в отношения секс
Нет общего ответа на вопрос, как разлука влияет на сексуальную жизнь пары. У каждого супруга своя ситуация. Все зависит от темперамента людей, от того, как отношения поддерживались на расстоянии, какие у пары были договоренности,
– отметила Фабричева.
Важную роль в сексуальной жизни может сыграть стресс. Если мужчина или женщина постоянно переживают и стрессируют, это влияет на либидо.
Нужно задаться вопросом, действительно ли вам сейчас нужен этот сексуальный огонек в отношениях. Если да, и вы не можете самостоятельно решить проблему, то в таком случае следует обратиться к психологу или сексологу. Однако психотерапевт убеждена, что у вас есть все шансы, чтобы справиться с проблемой самостоятельно.
"Требуется уважение и внимание друг к другу. Это может быть постепенное включение, начиная от нежных прикосновений, поцелуев, совместного просмотра фильмов. Я не говорю о порнографии или эротике, речь идет о любом романтическом кино, которое вы можете посмотреть вместе", – пояснила эксперт.
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Если вам не удается быстро наладить интимную близость, не стоит разочаровываться и опускать руки. Эта причина – не повод для развода. Если вы действительно заинтересованы в сохранении отношений, вам просто нужно больше времени, разговоров и стараний.