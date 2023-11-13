Ощущение мгновенной влюбленности называют "любовью с первого взгляда". Но может ли она перерасти из страсти в долгосрочные отношения и брак – эксперты изучили эту тему.

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Что такое любовь с первого взгляда

Любовь с первого взгляда может означать мгновенную связь с партнером. Возникает чувство эйфории, волнения и условного опьянения.

Одни описывают это как фейерверк или сильное ощущение электрического тока по телу. Другие отмечают, что в один момент все остальные вокруг не имеют никакого значения и хочется, чтобы это чувство не заканчивалось.

Главное, что объединяет все истории – мгновение. Достаточно одной секунды, чтобы, как может показаться на первый взгляд, влюбиться в партнера. В таком случае первостепенное внимание привлекают одежда, внешний вид, движения, манера говорить. Возникает ощущение, что в потенциальном партнере есть нечто особенное.

Может ли быть такая любовь настоящей

Эксперты утверждают, что можно влюбиться с первого взгляда, но есть одно "но". Далее стоит поближе познакомиться и провести некоторое время вместе, чтобы точно убедиться любовь ли это.

Любовь с первого взгляда – изысканное чувство. Но это не та любовь, которая нужна для долгосрочного брака,

– отмечают эксперты.

Концепция истинной любви включает в себя не только хороший секс, который имеет место быть, но это еще и привлечение и любовь к разуму, характеру, ценностям партнера. Любовь с первого взгляда может привести к браку. Но шансы, чтобы он был удачным, достаточно низки.

Брак предполагает определенные изменения в жизни обоих партнеров. Более того, начальный уровень страсти трудно удержать с годами. Поэтому, решаясь на такой шаг, следует обратить внимание на эти пункты: