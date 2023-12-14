Существует отдельная теория с таким названием, в основе которой лежит геометрическая фигура треугольника. Она объясняет, что такое идеальная любовь. Ее охарактеризовал ученый Роберт Штернберг из Корнелльского университета.

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"Треугольник любви" – это страсть, близость и обязательства. Чтобы ваша любовь была крепкой и настоящей, к ней нужно прилагать усилия, касающиеся этих трех сфер. Страсть – это "бабочки в животе" и сексуальное влечение к своему партнеру. Близость – чувство доверия и поддержки. Обязательство – чувство собственной ответственности за комфорт партнера.

Чтобы понять, насколько ваш "треугольник любви" прочен, психологи сделали тест из 15 вопросов: по 5 из каждой сферы.

Тест на крепкие отношения

Страсть

Есть ли романтика в ваших отношениях? Считаете ли вы своего партнера очень привлекательным? Вы не можете представить, что кто-то другой сделает вас таким же счастливым/счастливым, как ваш партнер? В ваших отношениях действительно есть что-то волшебное? Хотите ли вы близости со своим партнером и имеете ли к нему сексуальное влечение?

Близость

Можно ли назвать ваши отношения теплыми? Получаете ли вы эмоциональную поддержку от партнера? Цените ли вы, что в вашей жизни есть этот человек? Комфортно ли вам рядом с партнером? Чувствуете ли вы, что партнер понимает вас даже тогда, когда он имеет другой взгляд на что-то?

Обязательство

Вы уверены, что ваши отношения стабильны и без эмоциональных качелей? Вы точно знаете, что ваш партнер ценит ваше время и уважает ваше мнение? Вы знаете, что ваш партнер прилагает усилия для улучшения ваших отношений? Ваши отношения постоянны и вы никогда не думаете, что хотите чего-нибудь другого? Чувствуете ли вы ответственность за комфорт партнера?

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Результаты

Если на все 15 вопросов вы ответили "да", то поздравляем – вы действительно невероятно счастливы, потому что находитесь в отношениях с вашим партнером. Ваша любовь искренняя и настоящая и вместе вы пройдете через любые препятствия.

Если у вас есть несколько ответов "нет", то вернитесь к этим вопросам и подумайте, как можно исправить ситуацию. Негативный ответ поможет вам понять, что именно в ваших отношениях развивается не так, как вы бы хотели.

Психологи подчеркивают, что даже у очень счастливых пар могут быть ответы "нет". Это нормально, ведь треугольник не может всегда быть стабильным или идеальным. Главное, что оба партнера прилагают усилия для улучшения отношений.