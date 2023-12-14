Существует отдельная теория с таким названием, в основе которой лежит геометрическая фигура треугольника. Она объясняет, что такое идеальная любовь. Ее охарактеризовал ученый Роберт Штернберг из Корнелльского университета.
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"Треугольник любви" – это страсть, близость и обязательства. Чтобы ваша любовь была крепкой и настоящей, к ней нужно прилагать усилия, касающиеся этих трех сфер. Страсть – это "бабочки в животе" и сексуальное влечение к своему партнеру. Близость – чувство доверия и поддержки. Обязательство – чувство собственной ответственности за комфорт партнера.
Чтобы понять, насколько ваш "треугольник любви" прочен, психологи сделали тест из 15 вопросов: по 5 из каждой сферы.
Тест на крепкие отношения
Страсть
- Есть ли романтика в ваших отношениях?
- Считаете ли вы своего партнера очень привлекательным?
- Вы не можете представить, что кто-то другой сделает вас таким же счастливым/счастливым, как ваш партнер?
- В ваших отношениях действительно есть что-то волшебное?
- Хотите ли вы близости со своим партнером и имеете ли к нему сексуальное влечение?
Близость
- Можно ли назвать ваши отношения теплыми?
- Получаете ли вы эмоциональную поддержку от партнера?
- Цените ли вы, что в вашей жизни есть этот человек?
- Комфортно ли вам рядом с партнером?
- Чувствуете ли вы, что партнер понимает вас даже тогда, когда он имеет другой взгляд на что-то?
Обязательство
- Вы уверены, что ваши отношения стабильны и без эмоциональных качелей?
- Вы точно знаете, что ваш партнер ценит ваше время и уважает ваше мнение?
- Вы знаете, что ваш партнер прилагает усилия для улучшения ваших отношений?
- Ваши отношения постоянны и вы никогда не думаете, что хотите чего-нибудь другого?
- Чувствуете ли вы ответственность за комфорт партнера?
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Результаты
Если на все 15 вопросов вы ответили "да", то поздравляем – вы действительно невероятно счастливы, потому что находитесь в отношениях с вашим партнером. Ваша любовь искренняя и настоящая и вместе вы пройдете через любые препятствия.
Если у вас есть несколько ответов "нет", то вернитесь к этим вопросам и подумайте, как можно исправить ситуацию. Негативный ответ поможет вам понять, что именно в ваших отношениях развивается не так, как вы бы хотели.
Психологи подчеркивают, что даже у очень счастливых пар могут быть ответы "нет". Это нормально, ведь треугольник не может всегда быть стабильным или идеальным. Главное, что оба партнера прилагают усилия для улучшения отношений.