29-летняя девушка поделилась своим лайфхаком в тиктоке. Видео уже набрало 56 миллионов просмотров и много комментариев.

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Как добавить фото парня на фотографии

С помощью искусственного интеллекта в приложении для обработки фотографий Adobe Photoshop девушка может добавлять парней на свои фотографии. Она просто пишет в поиске приложения определенный запрос, например – парень лежит на плече. Далее среди всех сгенерированных вариантов Медлин выбирает то который лучше всего подходит к ее фото. Вуаля – на фото девушка уже не сама, а с новым любимым.

Жительница Нью-Йорка призналась, что ее бывший "скоро пошел дальше", очевидно, имея в виду, что он нашел себе новую девушку. Именно это и заставило Медлин прибегнуть к таким уловкам с искусственным интеллектом.

Как сгенерировать бойфренда на фото: видео

Обработка 3 фото у девушки заняла 2 часа. Теперь к ней обращаются другие пользователи тиктока с просьбой научить их пользоваться такой функцией в Adobe Photoshop. Однако преимущественно Медлин отказывается, потому что не хочет кому-то помогать манипулировать другим человеком. Сама же она прибегла к таким технологиям ради развлечения.