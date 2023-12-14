На самом деле – чтобы двое были счастливы, каждому следует начать с себя. Подробности читайте в материале 24 Канале.

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Любите себя

Вы не сможете полноценно любить своего партнера или партнершу, если не влюбитесь сперва в себя. Осознайте свою уникальность и увлекитесь ею. Потому что мы как снежинки: все разные, но прекрасные.

Заботьтесь о себе

Недаром в самолете существует правило: "Сначала наденьте кислородную маску на себя, а затем помогите тем, кто рядом".

Осуществляйте свои мечты.

Если партнер или партнерша будут с вами на этом пути, будут подавать руку, когда вдруг станет сложно, и будут искренне радоваться вашему триумфу, следовательно рядом – тот же человек.

Осознайте, что жизнь – не фильм.

После ярких вспышек эмоций в первые дни любви обязательно наступит уютная рутина. Чем раньше вы осознаете, что каждый день "как в фильмах" не будет, тем счастливее будут ваши отношения.

Поймите, какой язык любви у вашего партнера или партнерши.

Так вы сможете подарить ту заботу, в которой он или она нуждается больше всего.

Создайте свои моменты.

Ваши места. Ваши песни. Шутки, поняли только двоим. Велики традиции и маленькие ежедневные ритуалы.

Всегда обнимайтесь перед сном.

Это позволит подзарядиться теплом и уютом и настроится на спокойный сон.

Разговаривайте

Откровенный диалог – способ избежать 90% проблем.

Создайте планы на будущее

Даже в наше непростое время так важно верить в светлое будущее. Мечтайте о нем и планируйте его. Непременно – вместе.

Любите.

