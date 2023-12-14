На самом деле – чтобы двое были счастливы, каждому следует начать с себя. Подробности читайте в материале 24 Канале.
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Любите себя
Вы не сможете полноценно любить своего партнера или партнершу, если не влюбитесь сперва в себя. Осознайте свою уникальность и увлекитесь ею. Потому что мы как снежинки: все разные, но прекрасные.
Заботьтесь о себе
Недаром в самолете существует правило: "Сначала наденьте кислородную маску на себя, а затем помогите тем, кто рядом".
Осуществляйте свои мечты.
Если партнер или партнерша будут с вами на этом пути, будут подавать руку, когда вдруг станет сложно, и будут искренне радоваться вашему триумфу, следовательно рядом – тот же человек.
Осознайте, что жизнь – не фильм.
После ярких вспышек эмоций в первые дни любви обязательно наступит уютная рутина. Чем раньше вы осознаете, что каждый день "как в фильмах" не будет, тем счастливее будут ваши отношения.
Поймите, какой язык любви у вашего партнера или партнерши.
Так вы сможете подарить ту заботу, в которой он или она нуждается больше всего.
Создайте свои моменты.
Ваши места. Ваши песни. Шутки, поняли только двоим. Велики традиции и маленькие ежедневные ритуалы.
Всегда обнимайтесь перед сном.
Это позволит подзарядиться теплом и уютом и настроится на спокойный сон.
Разговаривайте
Откровенный диалог – способ избежать 90% проблем.
Создайте планы на будущее
Даже в наше непростое время так важно верить в светлое будущее. Мечтайте о нем и планируйте его. Непременно – вместе.
Любите.