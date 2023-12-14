Існує окрема теорія з такою назвою, в основі якої лежить геометрична фігура трикутник. Вона пояснює, що таке ідеальне кохання. Її схарактеризував вчений Роберт Штернберг із Корнелльського університету.
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"Трикутник кохання" – це пристрасть, близькість та зобов'язання. Щоб ваше кохання було міцним і справжнім, до нього потрібно докладати зусиль, які стосуються цих трьох сфер. Пристрасть – це "метелики в животі" та сексуальний потяг до свого партнера. Близькість – відчуття довіри та підтримки. Зобов'язання – відчуття власної відповідальності за комфорт партнера.
Щоб зрозуміти, на скільки ваш "трикутник кохання" міцний, психологи склали тест з 15 запитань: по 5 з кожної сфери.
Тест на міцні стосунки
Пристрасть
- Чи є романтика у ваших стосунках?
- Чи вважаєте ви свого партнера дуже привабливим?
- Ви не можете уявити, що хтось інший зробить вас такою ж щасливою/щасливим, як ваш партнер?
- У ваших стосунках є дійсно щось чарівне?
- Чи хочете ви близькості зі своїм партнером і чи маєте до нього сексуальний потяг?
Близькість
- Чи можна назвати ваші стосунки теплими?
- Чи отримуєте ви емоційну підтримку від партнера?
- Чи цінуєте ви те, що у вашому житті є ця людина?
- Чи комфортно вам поруч з партнером?
- Чи відчуваєте ви, що партнер вас розуміє навіть тоді, коли він має інший погляд щодо чогось?
Зобов'язання
- Ви впевнені, що ваші стосунки стабільні та без емоційних гойдалок?
- Ви точно знаєте, що ваш партнер цінує ваш час та поважає вашу думку?
- Ви знаєте, що ваш партнер докладає зусиль для покращення ваших стосунків?
- Ваші стосунки постійні і ви ніколи не думаєте, що хочете чогось іншого?
- Чи відчуваєте ви відповідальність за комфорт партнера?
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Результати
Якщо на всі 15 запитань ви відповіли "так", то вітаємо – ви дійсно неймовірно щасливі, бо перебуваєте у стосунках з вашим партнером. Ваше кохання щире та справжнє і разом ви пройдете через будь-які перешкоди.
Якщо у вас є декілька відповідей "ні", то поверніться до цих запитань і подумайте, як можна виправити ситуацію. Негативна відповідь допоможе вам зрозуміти, що саме у ваших стосунках розвивається не так, як би ви хотіли.
Психологи наголошують, що навіть у дуже щасливих пар можуть бути відповіді "ні". Це – нормально, адже трикутник не може завжди бути стабільним або ідеальним. Головне, що обидва партнери докладають зусилля для покращення стосунків.