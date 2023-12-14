Існує окрема теорія з такою назвою, в основі якої лежить геометрична фігура трикутник. Вона пояснює, що таке ідеальне кохання. Її схарактеризував вчений Роберт Штернберг із Корнелльського університету.

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"Трикутник кохання" – це пристрасть, близькість та зобов'язання. Щоб ваше кохання було міцним і справжнім, до нього потрібно докладати зусиль, які стосуються цих трьох сфер. Пристрасть – це "метелики в животі" та сексуальний потяг до свого партнера. Близькість – відчуття довіри та підтримки. Зобов'язання – відчуття власної відповідальності за комфорт партнера.

Щоб зрозуміти, на скільки ваш "трикутник кохання" міцний, психологи склали тест з 15 запитань: по 5 з кожної сфери.

Тест на міцні стосунки

Пристрасть

Чи є романтика у ваших стосунках? Чи вважаєте ви свого партнера дуже привабливим? Ви не можете уявити, що хтось інший зробить вас такою ж щасливою/щасливим, як ваш партнер? У ваших стосунках є дійсно щось чарівне? Чи хочете ви близькості зі своїм партнером і чи маєте до нього сексуальний потяг?

Близькість

Чи можна назвати ваші стосунки теплими? Чи отримуєте ви емоційну підтримку від партнера? Чи цінуєте ви те, що у вашому житті є ця людина? Чи комфортно вам поруч з партнером? Чи відчуваєте ви, що партнер вас розуміє навіть тоді, коли він має інший погляд щодо чогось?

Зобов'язання

Ви впевнені, що ваші стосунки стабільні та без емоційних гойдалок? Ви точно знаєте, що ваш партнер цінує ваш час та поважає вашу думку? Ви знаєте, що ваш партнер докладає зусиль для покращення ваших стосунків? Ваші стосунки постійні і ви ніколи не думаєте, що хочете чогось іншого? Чи відчуваєте ви відповідальність за комфорт партнера?

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Результати

Якщо на всі 15 запитань ви відповіли "так", то вітаємо – ви дійсно неймовірно щасливі, бо перебуваєте у стосунках з вашим партнером. Ваше кохання щире та справжнє і разом ви пройдете через будь-які перешкоди.

Якщо у вас є декілька відповідей "ні", то поверніться до цих запитань і подумайте, як можна виправити ситуацію. Негативна відповідь допоможе вам зрозуміти, що саме у ваших стосунках розвивається не так, як би ви хотіли.

Психологи наголошують, що навіть у дуже щасливих пар можуть бути відповіді "ні". Це – нормально, адже трикутник не може завжди бути стабільним або ідеальним. Головне, що обидва партнери докладають зусилля для покращення стосунків.