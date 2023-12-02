Какими были свадьбы в популярных фильмах: тест для настоящих киноманов
2 декабря 2023, 14:50Читати новину українською
Свадьба – это особенное событие не только в жизни, но и в фильмах. Многие свадебные платья из кино стали трендовыми, а свадебные сцены – культовыми.
Зрители всегда любят смотреть на женитьбу главных героев, а свадебные сцены в кино делают особенно красивыми и нежными.
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В кино все всегда идеально, поэтому и свадьбы – неотразимы. Чтобы напомнить вам эти прекрасные свадьбы, мы подготовили тест для настоящих киноманов. В нем собраны кадры со свадеб в популярных фильмах и сериалах. Вам нужно быть внимательными и ответить на вопросы по сюжету. Желаем удачи.
Интересные новости на свадебную тематику
- В Виннице 21-летний военнослужащий Игорь решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной 18-летней Руслане. Чтобы девушка точно ни о чем не догадалась, влюбленный парень попросил помощи у полицейских. По замыслу они остановили авто, в котором ехала Руслана, и сказали, что ей нужно поехать в участок. Когда девушка уже начала паниковать, появился Игорь с цветами и сделал предложение любимой. Руслана была приятно удивлена и согласилась выйти за военного.
- Одна невеста хочет отменить свадьбу из-за спора с любимым. Ее мужчина – веган, и он категорически против, чтобы на свадьбе было мясо, потому что он его не ест. Женщина не понимает такого поведения, ведь раньше у них такие проблемы не возникали – она спокойно готовит себе мясо, а мужчина другие блюда.
- Лаура Уотли из Великобритании на свою свадьбу переоделась в платье, в котором 60 лет назад выходила замуж ее бабушка. Женщина была поражена таким сюрпризом внучки и сияла от счастья.