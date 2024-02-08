"Это мои дети, а не внуки": супруги с разницей в возрасте в 27 лет ответили хейтерам

29-летняя Кэлси Линн Брайсон вместе со своим 56-летним мужем уже почти 7 лет. Супруги действительно счастливы вместе и делятся моментами своей жизни в соцсетях, но многие люди критикуют их из-за разницы в возрасте.

Возраст – это всего лишь цифра

Кэлси вместе с мужем воспитывает двух прекрасных сыновей. Сейчас их жизнь насыщена путешествиями и приключениями. Поскольку муж уже на пенсии, семья живет в большом фургоне и путешествует по США. Женщина считает, что переезд из дома – их лучшее решение.

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Кэлси активно ведет тикток и называет свою жизнь прекрасной. Они с мужем решили записать видео и рассказать о вопросах, которые часто слышат от чужих людей, из-за разницы в возрасте в 27 лет.

Мужа Келси часто путают с ее отцом, а сыновей называют его внуками.

Мы пара с разницей в возрасте. Конечно, я уже имел дом, когда Келси еще не родилась,

– рассказал муж.

Затем Кэлси добавила: "Мы пара с разницей в возрасте. Конечно, я заставляю своего мужа снимать со мной тиктоки". На что тот шутливо ответил: "Мы пара с разницей в возрасте. Что такое, с черта, тикток?".

Кэлси пошутила – если она хочет узнать что-то интересное из истории, то просто спрашивает у мужчины.

Смотрите забавное видео об отношениях пары с разницей в возрасте 27 лет:

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Реакция на пару в сети

Шутки-шутками, но по Келси и ее мужу сразу заметно, что они влюблены и счастливы. Большинство людей в комментариях также обратили на это внимание и отметили, что возраст – это лишь цифра. Но были и те, которые захейтили супругов.