Вік – це лише цифра

Келсі разом з чоловіком виховує двох прекрасних синів. Зараз їхнє життя насичене подорожами та пригодами. Оскільки чоловік вже на пенсії, сім'я живе у великому фургоні й подорожує по США. Жінка вважає, що переїзд з будинку – їхнє найкраще рішення.

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Келсі активно веде тікток й називає своє життя прекрасним. Вони з чоловіком вирішили записати відео й розповісти про питання, які часто чують від чужих людей, через різницю у віці в 27 років.

Чоловіка Келсі часто плутають з її батьком, а синів називають його онуками.

Ми пара з різницею у віці. Звісно, я вже мав будинок, коли Келсі ще не народилася,

– розповів чоловік.

Потім Келсі додала: "Ми пара з різницею у віці. Звісно, я змушую свого чоловіка знімати зі мною тіктоки". На що той жартівливо відповів: "Ми пара з різницею у віці. Що таке, з біса, тікток?".

Келсі пожартувала – якщо вона хоче дізнатися щось цікаве з історії, то просто запитує у чоловіка.

Дивіться кумедне відео про стосунки пари з різницею у віці 27 років:

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Реакція на пару у мережі

Жарти-жартами, та по Келсі і її чоловіку одразу помітно, що вони закохані та щасливі. Більшість людей у коментарях також звернули на це увагу й зазначили, що вік – це лише цифра. Та були й ті, які захейтили подружжя.