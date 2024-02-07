Март зауважує: він усвідомлює, що не зможе прожити з Ельфрідою все своє життя. Однак хоче бути разом з коханою стільки часу, скільки їм відведено.

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Як розвивалися стосунки пари

Ельфріда – родом з Естонії. Однак вже упродовж дуже тривалого часу живе в Австралії. Коли Март приїхав навідати другу дружину свого покійного дідуся, він ще не підозрював, що зустріне найважливішу у своєму житті жінку.

Март зізнається, що не було коханням з першого погляду. Їхня з Ельфрідою історія почалася з міцної дружби. А тоді раптом вони почали думати одне про одного частіше, аніж мало б бути. Коли Ельфріда зрозуміла, що закохана, вона вирішила: байдуже, що буде далі, але вона зізнається Марту у своїх почуттях.

На той час Март вже зрозумів, що теж закоханий.

Те, що почалося як здоровий зв'язок, який у мене був із вдовою мого покійного дідуся, повільно, але вірно перетворилося на дуже значущі та люблячі стосунки,

– розповів чоловік.

Він покинув роботу та стабільне життя у рідній Естонії й прилетів до Ельфріди. Пара жила разом, аж доки жінка (за наполяганням лікарів) не переїхала до будинку для літніх людей.



Март та Ельфріда / Daily Mail

Водночас зв'язок між закоханими став лише міцнішим. Проблема у тому, що Март досі не може отримати візу на постійне проживання в Австралії. Місцева влада підозрює, що їхні з Ельфрідою стосунки – фейкові.