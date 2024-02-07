Март замечает: он осознает, что не сможет прожить с Эльфридой всю свою жизнь. Однако хочет быть вместе с любимой столько времени, сколько им отведено.

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Как развивались отношения пары

Эльфрида – родом из Эстонии. Однако уже на протяжении очень длительного времени живет в Австралии. Когда Март приехал навестить вторую жену своего покойного дедушки, он еще не подозревал, что встретит самую важную в своей жизни женщину.

Март признается, что это не была любовь с первого взгляда. Их с Эльфридой история началась с крепкой дружбы. А потом вдруг они начали думать друг о друге чаще, чем должно было бы быть. Когда Эльфрида поняла, что влюблена, она решила: неважно, что будет дальше, но она признается Марту в своих чувствах.

К тому времени Март уже понял, что тоже влюблен.

То, что началось как здоровая связь, который у меня был с вдовой моего покойного дедушки, медленно, но верно превратилось в очень значимые и любящие отношения,

– рассказал мужчина.

Он бросил работу и стабильную жизнь в родной Эстонии и прилетел к Эльфриде. Пара жила вместе, пока женщина (по настоянию врачей) не переехала в дом престарелых.



Март и Эльфрида / Daily Mail

В то же время связь между влюбленными стала только крепче. Проблема в том, что Март до сих пор не может получить визу на постоянное проживание в Австралии. Местные власти подозревают, что их с Эльфридой отношения – фейковые.