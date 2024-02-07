Цією історією поділилася не саме наречена, а весільна декораторка, яка працювала на події.

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Прийшов на гольф – опинився на весіллі

Наречена вирішила організувати весілля на полі для гольфу, де грав її хлопець, й замовила декораторів, аби все було красиво.

Ми прикрашали справді гарну церемонію, а потім дізналися, що це було "весілля-сюрприз". По суті, вони не були заручені, але наречена все спланувала,

– розповіла декораторка.

Наречений думав, що просто гратимемо у гольф, тому був приголомшений, коли вийшов на поле й опинився на власній весільній церемонії. Реакція бойфренда була не такою, як очікувала наречена. Така ініціатива чоловіку не сподобалася, й він пішов геть.

Наречена намагалася повернути бойфренда, та нічого не вийшло. Гості невдовзі просто розійшлися.

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"Чому її ніхто не зупинив?"

У коментарях до допису декораторки люди обурилися, чому ніхто не сказав жінці, що її ідея "божевільна". Більшість людей назвали поведінку нареченої ненормальною: