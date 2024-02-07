Этой историей поделилась не сама невеста, а свадебный декоратор, которая работала на событии.
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Пришел на гольф – оказался на свадьбе
Невеста решила организовать свадьбу на поле для гольфа, где играл ее парень, и заказала декораторов, чтобы все было красиво.
Мы украшали действительно хорошую церемонию, а потом узнали, что это была "свадьба-сюрприз". По сути, они не были помолвлены, но невеста все спланировала,
– рассказала декоратор.
Жених думал, что просто будем играть в гольф, поэтому был ошеломлен, когда вышел на поле и оказался на собственной свадебной церемонии. Реакция бойфренда была не такой, как ожидала невеста. Такая инициатива мужчине не понравилась, и он ушел прочь.
Невеста пыталась вернуть бойфренда, но ничего не получилось. Гости вскоре просто разошлись.
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"Почему ее никто не остановил?"
В комментариях к посту декоратора люди возмутились, почему никто не сказал женщине, что ее идея "сумасшедшая". Большинство людей назвали поведение невесты ненормальным:
- "Я не могу поверить, что кто-то на самом деле настолько сумасшедший";
- "Кто делает свадьбу-сюрприз? Если парень этой женщины еще не сделал предложение, почему она подумала, что он готов жениться? Это не сюрприз, это засада";
- "Я думала, что свадьба-сюрприз – это когда ваши гости удивлены, что это свадьба, а не жених удивлен, что это свадьба".