Макс женат на коллеге Мете Марготройд с 2017 года. Любовь между танцовщиками вспыхнула не сразу. Больше об их истории любви – читайте в материале 24 Канала.

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"Холостяк" – самая большая ошибка в жизни"

Макс родом из Одессы, и в 90-х годах он вместе с родителями эмигрировал в США. Там он прославился благодаря участию в шоу "Танцы со звездами". В Украине о танцовщике узнали, когда его выбрали холостяком в первом сезоне популярного одноименного реалити-шоу, который вышел на экраны в марте 2011 года. В финале Чмерковский выбрал участницу Александру Шульгину, однако их отношения после проекта сразу завершились.

Впоследствии танцовщик называл участие в проекте "самой большой ошибкой в жизни". Мужчине не понравилось то, что он должен был обниматься и целоваться с разными девушками и при этом построить серьезные отношения с одной.

Я не мог понять: если я в конце кого-то выберу, начнется любовь, будут отношения, то через 2 – 3 месяца я с ней буду сидеть и смотреть шоу, в котором переобнимал и перецеловал весь состав,

– говорил Чмерковский.



Макс и Александра Шульгина на шоу "Холостяк" / Скриншот с видео

Первое впечатление Пети о Максе было негативным

По завершению "Холостяка" Макс вернулся в Штаты и снова принял участие в "Танцах со звездами". С танцовщицей из Новой Зеландии Петой Марготройд он познакомился еще в 2009 году во время работы над спектаклем Burn the Floor на Бродвее.

"Он показался мне слишком высокомерным. Однако потом я поняла, что это была его маска. Он прекрасно относился ко всей команде шоу. Постепенно мы стали друзьями", – вспоминала Пета.

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В то время и Макс, и Пета встречались с другими, поэтому романтических чувств между ними не было. Все изменилось, когда Чмерковский вернулся после украинского "Холостяка" на американские "Танцы со звездами", куда пригласили и Пету. Между коллегами вспыхнули чувства и танцовщики сразу съехались.

Макс разбил Пете сердце

Отношения длились около 10 месяцев, и Макс внезапно заявил, что им надо разойтись. Эти слова разбили Пете сердце, ведь она не понимала, что произошло.

Все было как-то странно. Когда Макс отвозил меня в аэропорт, он вдруг посмотрел на мои сумки и спросил удивленно: "А зачем ты отвозишь все свои вещи?". На что я удивленно ответила: "Если мы расстаемся, зачем же мне их оставлять?". Тогда я поняла, что, возможно, мы расстаемся не навсегда,

– сказала Пета.

Женщина оказалась правой. Макс почти сразу понял, что совершил ошибку и начал думал, как вернуть любимую. Он переживал, что за время их разлуки Пета может влюбиться в кого-то другого, но чувства танцовщицы также не угасли. Вскоре пара снова начала вместе жить.

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Родные Чмерковского возмутились его решением

Родители и брат Макса очень резко отреагировали на его решение порвать с Петой. Отец и брат называли танцовщика "дураком", а мать вообще больше месяца не говорила с сыном. Для Макса это стало еще одним подтверждением – Пета его судьба. К другим девушкам танцовщика семья относилась достаточно критично и только Пету так сильно полюбила.

Мои друзья и родственники любят Пету. Она наполняет мою жизнь. По моему мнению, мы смогли бы прожить до конца наших дней вместе,

– признался Макс.

"Рождение ребенка – лучшее, что произошло в жизни"

В 2015 году Макс сделал предложение любимой во время съемок "Танцы со звездами". Фотографию с помолвки Пета подписала словами: "Мое сердце навсегда принадлежит тебе".



Счастливая Пета согласилась выйти за Макса / Фото из инстаграма танцовщика

Молодожены не спешили со свадьбой, поэтому после помолвки у них родился первый сын – Шай. Молодые родители признались, что рождение ребенка – лучшее, что с ними произошло.

Через полгода танцоры наконец поженились – сначала в мэрии Нью-Йорка, а потом в роскошном замке.

"Давайте стареть вместе. Я не стал бы менять ни одной секунды из нашего совместного путешествия. Наша свадьба остается одним из лучших дней в моей жизни, а ты – лучшая часть этого дня. Спасибо, что выбрала меня и что сделала из нас семью. Спасибо за нашего ребенка, наш дом, за бесконечную любовь. Я люблю тебя каждой клеточкой своего тела", – признался Макс в любви Пете.

Летом 2023 года у Макса и Пети родился второй сын – Рио Джон, а 6-летний Шай стал старшим братом. И уже через 7 месяцев семью ждала новая радостная новость – Пета в третий раз беременна. Макс был в восторге от этой новости, хотя и сначала не мог понять намеков жены.

Пета рассказала Максу о третьей беременности: видео

Супруги активно делятся фотографиями из семейной жизни в соцсетях. Макс и Пета живут в ритме танца – они вместе танцуют, воспитывают детей и наслаждаются жизнью. На фото супруги всегда счастливы и влюблены. Надеемся, что им удастся осуществить мечту Макса – прожить вместе до старости.