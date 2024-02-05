Первая встреча состоялась на фестивале. Тогда Джамала выступала, а Бекир приехал с крымскотатарским флагом, чтобы ее поддержать. Певица признается, что сразу заметила будущего мужа в толпе. Теперь она уверена: это была судьба.

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На том судьбоносном фестивале Джамала и Бекир не обменялись номерами телефонов. Но жизнь дала им второй шанс это сделать. Вскоре Джамала и Бекир встретились на крымскотатарской вечеринке.

Все началось со взгляда. А после разговора будущие влюбленные почувствовали взаимную симпатию и все-таки обменялись номерами.

Джамала пригласила Бекира в кино

Впоследствии Джамала расскажет: она чувствовала, что Бекиру будет трудно сделать первый шаг, поэтому сама пригласила его в кино. Французская лента была откровенно ужасной, поэтому Джамала и Бекир сбежали из кинотеатра и наслаждались кофе и разговором.

Для начала отношений было еще не время. Будущие влюбленные разошлись почти на год, потому что Бекир допустил ошибку: спросил, может ли Джамала прочитать лекцию в университете о своем творческом пути. Тогда певица подумала, что мужчина ее просто использует.

Во второй раз история началась с "Дороги домой"

Общение возобновилось, когда Джамала работала над песней "Шлях додому".

Во время написания слов я вспомнила фразу, которая звучала из его уст. В переводе с крымскотатарского она звучит так: "Не забудь вернуться". Тогда я связалась с ним, чтобы правильно написать эти слова на крымскотатарском,

– рассказала Джамала.

Почти год они были друзьями, а тогда однажды Бекир позвонил Джамале и попросил выглянуть в окно.

"Я заметила, как он из соседнего дома машет мне рукой с фонариком. Бекир специально снял квартиру с другом, чтобы быть мне соседом", – призналась Джамала.

Джамала немного волновалась: как она, певица, и Бекир, экономист, найдут общий язык. Однако пазл призваний прекрасно сложился. Джамала рассказала, что муж со своим математическим складом ума помогает ей понять, что происходит в музыке.

В 2016 году Джамала опубликовала фотографию с кольцом. Сообщение она подписала лаконично: "я сказала да". Впоследствии стало известно, что сделал предложение Бекир во Львове.

Никях состоялся в Киеве

Жить вместе Джамала и Бекир начали только после росписи. Церемония никях состоялась в апреле 2017 года в Исламском культурном центре. Во время свадьбы зачитаны суры из священной книги Коран. Молодожены получили напутственное слово от муфтия. Их поздравляли на двух языках: украинском и крымскотатарском.



Свадьба состоялась в Киеве / Фото из инстаграма Джамалы

Джамала признавалась, что когда узнала о первой беременности, их отношения с мужем стали еще лучше. В марте 2018 года Джамала родила первенца – Эмира-Рахмана. В 2020 певица стала мамой во второй раз – мальчика назвали Селим-Гирай.



Счастливая семья / Фото из инстаграма Джамалы

Что Джамалу и Бекира раздражает друг в друге

Когда Джамалу и Бекира спросили, что их раздражает друг в друге, влюбленные ответили очень честно. Джамалу раздражает, когда она хочет провести с мужем время, а он смотрит ютуб. А Бекира – когда он хочет провести время с женой, а она – работает над развитием своей страницы в инстаграме. У действительно счастливых вместе людей даже проблемы – одинаковые.