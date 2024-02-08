Возраст – это всего лишь цифра
Кэлси вместе с мужем воспитывает двух прекрасных сыновей. Сейчас их жизнь насыщена путешествиями и приключениями. Поскольку муж уже на пенсии, семья живет в большом фургоне и путешествует по США. Женщина считает, что переезд из дома – их лучшее решение.
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Кэлси активно ведет тикток и называет свою жизнь прекрасной. Они с мужем решили записать видео и рассказать о вопросах, которые часто слышат от чужих людей, из-за разницы в возрасте в 27 лет.
Мужа Келси часто путают с ее отцом, а сыновей называют его внуками.
Мы пара с разницей в возрасте. Конечно, я уже имел дом, когда Келси еще не родилась,
– рассказал муж.
Затем Кэлси добавила: "Мы пара с разницей в возрасте. Конечно, я заставляю своего мужа снимать со мной тиктоки". На что тот шутливо ответил: "Мы пара с разницей в возрасте. Что такое, с черта, тикток?".
Кэлси пошутила – если она хочет узнать что-то интересное из истории, то просто спрашивает у мужчины.
Смотрите забавное видео об отношениях пары с разницей в возрасте 27 лет:
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Реакция на пару в сети
Шутки-шутками, но по Келси и ее мужу сразу заметно, что они влюблены и счастливы. Большинство людей в комментариях также обратили на это внимание и отметили, что возраст – это лишь цифра. Но были и те, которые захейтили супругов.
- "Он слишком стар. Это отвратительно";
- "Получите уже эти деньги";
- "Мне нужно найти себе богатого мужа на пенсии, чтобы мы могли путешествовать. Эта девушка – гений";
- "Вы оба сияете, мне жаль, что мир такой жестокий. Эта любовь прекрасна";
- "Вы такие счастливые! Прекрасная пара";