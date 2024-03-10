Когда оба партнера увлекаются одним делом – это является основой для крепких отношений. Но как на самом деле сложилась жизнь в оскароносных пар – читайте в материале Love24.

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Вивьен Ли и Лоуренс Оливье

Парой Вивьен Ли и Лоуренсом Оливье в прошлом веке восхищались все. Их талант, харизма и невероятная красота – ни одного зрителя не могли оставить равнодушным. Вивьен дважды получала "Оскар" – за роль Скарлетт О'Харры в фильме "Унесенные ветром" в 1940 году и через 12 лет за лучшую женскую роль в фильме "Трамвай "Желание".

Лоуренса Оливье награждали "Оскаром" трижды за его карьеру.

Хотя актерская пара и достигла высот в карьере и мирового признания, но семейная жизнь у них была непростой. Лоуренс завидовал славе жены и пытался отговорить ее от актерства. Однако уговоры были напрасными – Вивьен не могла не играть.

Актриса была дважды беременной от Оливье, но подарить любимому ребенка так и не смогла из-за выкидышей. Вероятно, они были связаны с напряженным рабочим графиком Вивьен, которая обожала свою профессию. Спустя 20 лет супружеской жизни Лоуренс бросил жену ради другой женщины. Вивьен была такой подавленной, что до конца жизни считала себя и дальше женой Оливье.



Вивьен Ли и Лоуренс Оливье / Фото Getty Images

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Одна из самых известных пар Голливуда Анджелина Джоли и Брэд Питт также отмечена "Оскаром". Актриса получила выдающуюся награду еще задолго до знакомства с будущим мужем – в 2000 году. Тогда Анджелину отметили премией в категории "лучшая актриса второго плана" в фильме "Прерванная жизнь". В 2013 году, уже в отношениях с Питом, Джоли получила специальную награду в рамках "Оскара" за гуманитарную деятельность.



Джоли получила "Оскар" значительно раньше Пита / Фото Getty Images

Питт первый "Оскар" получил на 20 лет позже Джоли. Он дождался этой награды только после развода – за актерскую игру в фильме "Однажды в Голливуде".



Брэд Питт выиграл "Оскар" в 2020 году / Скриншот из видео

Как известно, семейная жизнь Джоли и Питта длилась недолго. Супруги до сих пор судятся за детей и бизнес.

Пенелопа Круз и Хавьер Бардем

Испанские актерские супруги Пенелопа Крус и Хавьер Бардем счастливы вместе уже 14 лет. Признание и популярность актеры получили еще до бракосочетания. Кинематографическое сообщество отметило Бардема за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Старикам здесь не место". Кстати, он был первым испанским актером, который получил "Оскар", поэтому для Бардема это была особенно важная награда.

Пенелопа Крус также имеет награду за лучшую роль второго плана. Своего "Оскара" актриса получила в 2009 году благодаря фильму "Вики Кристина Барселона".



Актриса была очень счастливой и растроганной на награждении / Фото Getty Images

Интересно, что в 2022 году и муж, и жена были номинированы на "Оскар" за главные роли в фильмах "Быть Рикардо" и "Параллельные матери" соответственно. Награды они не получили, но зато имеют кое-что более важное – счастливый брак.

Кейт Уинслет и Сэм Мендес

Звезда фильма "Титаник" Кейт Уинслет и режиссер Сэм Мендес были женаты в течение 2003 – 2011 годов. Когда их отношения только зарождались, они уже были профи своего дела. В 1999 году Мендес выпустил свой дебютный фильм "Красота по-американски", который получил аж 5 "Оскаров".

Кейт неоднократно была номинирована на премию, но получила ее в 2009 году за лучшую женскую роль в фильме "Чтец".

Хотя и Кейт, и Сэм гениальные в своем деле, но их супружеская жизнь завершилась разводом. Объявляя о своем решении пара сказала, что теперь все внимание будет уделять детям. Кстати, всего через год Кейт вышла замуж за бизнесмена Эдварда Абеля Смита.



Сэм Мендес поддерживал жену на "Оскаре" / Фото Getty Images

Николас Кейдж и Патриция Аркетт

Актеры Николас Кейдж и Патриция Аркетт были женаты 6 лет – с 1995 по 2001 годы. Именно Патриция стала первой женой голливудского сердцееда, который впоследствии женился еще 4 раза, причем последняя жена Кейджа моложе его на 30 лет.

Свой первый и пока единственный "Оскар" Кейдж получил, когда находился в браке с Аркетт. В 1996 году его наградили за актерскую игру в фильме "Покидая Лас-Вегас". Патриция догнала бывшего мужа только в 2014 году – ее отметили премией за роль матери главного героя в фильме "Юность".



Кейдж и Аркетт после того, как актер получил "Оскар" / Фото Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Брак 54-летней актрисы Кэтрин Зеты-Джонс и 79-летнего актера и кинопродюсера Майкла Дугласа крепкий уже 24 года. Еще до женитьбы на Кэтрин Майкл получил 2 "Оскара" – за продюсирование фильма "Пролетая над гнездом кукушки" (1975 год) и за лучшую мужскую роль в фильме "Уолл-Стрит" (1987 год).

В молодую актрису Дуглас влюбился с первого взгляда. Он сразу сказал другу, что эта женщина станет матерью его будущих детей. Так и произошло – пара воспитала сына и дочь. В 2003 году Зета-Джонс также получила свой "Оскар" – за актерскую игру в мюзикле "Чикаго".

В жизни Кэтрин и Майкла было много трудностей – рак мужчины и маниакально-депрессивный психоз у женщины. Однако их крепкая любовь оказалась сильнее всех невзгод.

Джуди Гарленд, Винсент Минелли и Лайза Минелли – оскароносная семья

Семья актрисы и певицы Джуди Гарленд и режиссера Винсента Минелли на самом деле гениальная, а все потому, что "Оскар" получили не только они, а и их дочь Лайза Минелли.

Гарленд получила "Оскар" еще ребенком – за роль в фильме "Волшебник страны Оз", а Минелли – за фильм "Жижи", правда, это было уже после развода. Но дочь супругов превзошла обоих родителей – она получила все главные американские награды: "Оскар", "Грэмми", "Тони" и дважды "Золотой глобус".

Да, эта семья была действительно очень талантливой, но, к сожалению, несчастливой. Поскольку Джуди снималась с двухлетнего возраста, то похожая судьба ждала и ее дочь, которая первую свою роль исполнила в 3 года. Гарленд была зависимой от наркотиков и алкоголя, а после развода с Минелли ситуация ухудшилась. Джуди пила и была эмоционально нестабильной, поэтому именно Лайза заботилась о матери и младших брате и сестре, которых Джуди родила от нового мужа.

Джеймс Кэмерон и Кэтрин Бигелоу – соревновались за "Оскар"

Эта парочка нестандартная в нашей подборке, ведь в отличие от других супругов они не поддерживали друг друга на церемонии награждения, а наоборот – конкурировали. Но важно заметить, что кинорежиссеры Джеймс Кэмерон и Кэтрин Бигелоу были женаты всего 2 года – с 1989 по 1991 год, а вместе номинировали их на "Оскар" только в 2010 году. То есть на тот момент они уже много лет были разведены.

Бигелоу номинировали на престижную премию за фильм "Повелитель Бури", а Кэмерона – за "Аватар". Победу одержала Кэтрин. Она стала первой женщиной режиссером, которая выиграла "Оскар".