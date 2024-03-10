Коли обоє партнерів захоплюються однією справою – це є основою для міцних стосунків. Та як насправді склалося життя в оскароносних пар – читайте у матеріалі Love24.

Читайте також Легенда, таємниця чи реальність: справжня історія кохання Ромео і Джульєтти

Вів'єн Лі та Лоуренс Олів'є

Парою Вів'єн Лі та Лоуренсом Олів'є у минулому столітті захоплювалися усі. Їхній талант, харизма та неймовірна краса – жодного глядача не могли залишити байдужим. Вів'єн двічі отримувала "Оскар" – за роль Скарлетт О'Гари у фільмі "Віднесені вітром" у 1940 році та через 12 років за найкращу жіночу роль у фільмі "Трамвай "Бажання".

Лоуренса Олів'є нагороджували "Оскаром" тричі за його кар'єру.

Хоч акторське подружжя й досягло висот у кар'єрі й світового визнання, та сімейне життя у них було непростим. Лоуренс заздрив славі дружини й намагався відмовити її від акторства. Однак вмовляння були марними – Вів'єн не могла не грати.

Акторка була двічі вагітною від Олів'є, але подарувати коханому дитя так і не змогла через викидні. Ймовірно, вони були пов'язані з напруженим робочим графіком Вів'єн, яка обожнювала свою професію. Через 20 років подружнього життя Лоуренс покинув дружину заради іншої жінки. Вів'єн була такою пригніченою, що до кінця життя вважала себе й далі дружиною Олів'є.



Вів'єн Лі та Лоуренс Олів'є / Фото Getty Images

Бред Пітт і Анджеліна Джолі

Одна з найвідоміших пар Голлівуду Анджеліна Джолі та Бред Пітт також відзначена "Оскаром". Акторка отримала визначну нагороду ще задовго до знайомства з майбутнім чоловіком – у 2000 році. Тоді Анджеліну відзначили премією у категорії "найкраща акторка другого плану" у фільмі "Перерване життя". У 2013 році, вже у стосунках з Пітом, Джолі отримала спеціальну нагороду у межах "Оскара" за гуманітарну дільність.



Джолі отримала "Оскар" значно раніше за Піта / Фото Getty Images

Пітт першого "Оскара" отримав на 20 років пізніше за Джолі. Він дочекався цієї нагороди аж після розлучення – за акторську гру у фільмі "Одного разу в Голлівуді".



Бред Пітт виграв "Оскар" у 2020 році / Скриншот з відео

Як відомо, сімейне життя Джолі і Пітта тривало недовго. Подружжя досі судиться за дітей та бізнес.

Пенелопа Круc і Хав'єр Бардем

Іспанське акторське подружжя Пенелопа Крус і Хав'єр Бардем щасливе разом вже 14 років. Визнання та популярність актори здобули ще до одруження. Кінематографічна спільнота відзначила Бардема за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Старим тут не місце". До речі, він був першим іспанським актором, який отримав "Оскар", то ж для Бардема це була особливо важлива нагорода.

Пенелопа Крус також має нагороду за найкращу роль другого плану. Свого "Оскара" акторка отримала у 2009 році завдяки фільму "Вікі Крістіна Барселона".



Акторка була дуже щасливою та розчуленою на нагородженні / Фото Getty Images

Цікаво, що у 2022 році і чоловік, і дружина були номіновані на "Оскар" за головні ролі у фільмах "Бути Рікардо" та "Паралельні матері" відповідно. Нагороди вони не здобули, але зате мають дещо важливіше – щасливий шлюб.

Кейт Вінслет і Сем Мендес

Зірка фільму "Титанік" Кейт Вінслет та режисер Сем Мендес були одружені впродовж 2003 – 2011 років. Коли їхні стосунки тільки зароджувалися, вони вже були профі своєї справи. У 1999 році Мендес випустив свій дебютний фільм "Краса по-американськи", який здобув аж 5 "Оскарів".

Кейт неодноразово була номінована на премію, але здобула її у 2009 році за найкращу жіночу роль у фільмі "Читець".

Хоч і Кейт, і Сем геніальні у своїй справі, та подружнє життя завершилося розлученням. Оголошуючи про своє рішення пара сказала, що тепер всю увагу буде приділяти дітям. До речі, всього через рік Кейт вийшла заміж за бізнесмена Едварда Абеля Сміта.



Сем Мендес підтримував дружину на "Оскарі" / Фото Getty Images

Ніколас Кейдж і Патриція Аркетт

Актори Ніколас Кейдж та Патриція Аркетт були одружені 6 років – з 1995 по 2001 роки. Саме Патриція стала першою дружиною голлівудського серцеїда, який згодом одружувався ще 4 рази, при чому остання дружина Кейджа молодша від нього на 30 років.

Свій перший та наразі єдиний "Оскар" Кейдж здобув, коли перебував у шлюбі з Аркетт. У 1996 році його нагородили за акторську гру у фільмі "Покидаючи Лас-Вегас". Патриція наздогнала колишнього чоловіка аж у 2014 році – її відзначили премією за роль матері головного героя у фільмі "Юність".



Кейдж та Аркетт після того, як актор отримав "Оскар" / Фото Getty Images

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас

Шлюб 54-річної акторки Кетрін Зети-Джонс та 79-річного актора й кінопродюсера Майкла Дугласа міцний вже 24 роки. Ще до одруження з Кетрін Майкл отримав 2 "Оскари" – за продюсування фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі" (1975 рік) та за найкращу чоловічу роль у фільмі "Волл-Стріт" (1987 рік).

У молоду акторку Дуглас закохався з першого погляду. Він одразу сказав другу, що ця жінка стане матір'ю його майбутніх дітей. Так і сталося – пара виховала сина та доньку. У 2003 році Зета-Джонс також отримала свій "Оскар" – за акторську гру у мюзиклі "Чикаго".

У житті Кетрін і Майкла було багато труднощів – рак чоловіка та маніакально-депресивний психоз у жінки. Однак їхнє міцне кохання виявилося сильнішим за всі негаразди.

Джуді Ґарленд, Вінсент Мінеллі та Лайза Мінеллі – оскароносна сім'я

Сім'я акторки і співачки Джуді Ґарленд та режисера Вінсента Мінеллі насправді геніальна, а все тому, що "Оскар" отримали не тільки вони, а і їхня донька Лайза Мінеллі.

Ґарленд отримала "Оскара" ще дитиною – за роль у фільмі "Чарівник країни Оз", а Мінеллі – за фільм "Жіжі", щоправда, це було вже після розлучення. Та донька подружжя перевершила обох батьків – вона здобула усі головні американські нагороди: "Оскар", "Ґреммі", "Тоні" та двічі "Золотий глобус".

Так, ця сім'я була дійсно дуже талановитою, але, на жаль, нещасливою. Оскільки Джуді знімалася з дворічного віку, то схожа доля чекала і на її доньку, яка першу свою роль виконала у 3 роки. Ґарленд була залежною від наркотиків та алкоголю, а після розлучення з Мінеллі ситуація погіршилася. Джуді пиячила і була емоційно нестабільною, то ж саме Лайза дбала про матір і молодших брата та сестру, яких Джуді народила від нового чоловіка.

Джеймс Кемерон та Кетрін Бігелоу – змагалися за "Оскар"

Ця парочка нестандартна у нашій підбірці, адже на відмінно від інших подружжів вони не підтримували один одного на церемонії нагородження, а навпаки – конкурували. Та важливо зауважити, що кінорежисери Джеймс Кемерон і Кетрін Бігелоу були одружені лише 2 роки – з 1989 по 1991 рік, а разом номінували їх на "Оскар" тільки у 2010 році. Тобто на той момент вони вже багато років були розлучені.

Бігелоу номінували на престижну премію за фільм "Володар Бурі", а Кемерона – за "Аватар". Перемогу здобула Кетрін. Вона стала першою жінкою режисеркою, яка виграла "Оскар".