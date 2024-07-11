"Мой особенный день похитили"

Свадьба – это день, когда в центре внимания должны быть молодожены. Они долго готовятся к этому дню, тратят много денег и хотят, чтобы все прошло как можно лучше.

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Один жених рассказал, что потратил много месяцев на подготовку к особому дню. Они с женой до мелочей спланировали идеальный праздник и сначала все действительно было прекрасно. Однако настроение жениха испортилось во время тостов.

Шафером на свадьбе был лучший друг детства жениха, именно он испортил молодоженам праздник. Джон поднялся произнести тост и сначала шутил и рассказывал разные истории, но в один момент он обратился к своей девушке. Шафер начал говорить об своих чувствах, а уже через долю секунды опустился на одно колено и сделал ей предложение руки и сердца.

В комнате затихло. Я чувствовал, как рука моей жены сжимает мою все крепче и крепче. Девушка Джона ответила "да", и все начали аплодировать, но я разозлился. Я чувствовал, что мой особенный день украли. Вместо того чтобы праздновать наше бракосочетание, теперь все сосредоточились на Джоне и его невесте,

– сказал жених.

Мужчина был настолько ошеломлен, что сразу направился к шаферу и сказал ему, что он перешел черту. Джон был смущен. Он думал, что это станет сюрпризом и друг порадуется за него. Вместо этого жених назвал шафера "эгоистом" и выгнал со свадьбы.

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Невеста полностью поддержала своего любимого, но друзья сказали, что такая реакция была слишком резкой. Мол, жениху стоило сдержать свои эмоции ради дружбы. Пользователи сети с таким мнением не согласились и поддержали мужчину. Они отметили, что шафер должен был сначала спросить, не против ли молодожены, если он сделает предложение на их празднике.