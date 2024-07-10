Триггс – дизайнер одежды. Она не делится, как ей пришло в голову связать платье и смокинг. Однако девушка признается, что не ожидала, какой ажиотаж это повлечет. Люди из разных уголков планеты – в восторге от свадебных луков пары.

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Как Триггс удалось реализовать свои идеи

Триггс рассказала, что любимый поддержал ее в этой идее. А две подруги невесты пришли на помощь. Процесс создания наряда длился два месяца, а результат – превысил все ожидания.

Само только платье Триггс создала очень быстро. Образ она решила дополнить элегантными серьгами, перчатками, которые она также связала крючком, а также – диадемой. Между тем смокинг для любимого Триггс создавала в течение 10 дней. Его образ она дополнила вязаной шляпой и декоративным карманом.

Подружки-невесты для себя выбрали голубые платья и декоративные ремешки.

Дизайнер Триггс создала фантастический свадебный наряд для себя и любимого: смотрите видео

Люди – просто в восторге от наряда. Комплименты для пары поступают из разных уголков мира.