По словам Бена, свадьба состоялась в Вирджинии. Все гости пришли вовремя и настроились на приятный праздник. Вдруг среди лиц родных и друзей заметили незнакомцев. Бен увидел их уже тогда, когда незваных гостей выводили из бара. Впоследствии удалось установить, что с ними никто не разговаривал во время свадьбы. Никто не мог ответить, кто же это вообще.

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После свадьбы молодожены нашли подарок

Подарок от незваных гостей невесты нашли уже через несколько дней. Там были открытка и 11,50 долларов.

Когда моя сестра и ее муж увидели этот подарок вчера, то мгновенно поняли, от кого он поступил. Впоследствии я разместил эти снимки в нашем общем (со стороны жениха и невесты) групповом чате. Смеялась вся семья,

– рассказал Бен.



Подарок от незваных гостей / Reddit

Пользователи сети изрядно развеселились. Некоторые признались, что и сам когда-то практиковал такой опыт, потому что посещать чужие свадьбы – настоящее веселое приключение. Кроме того, были и те, кто вспомнили: они готовили вторые подарки на свадьбах друзей якобы от загадочных незнакомцев.